Burj et Dubaï, la marque et la ville aux mêmes aspirations

Connaissez-vous Burj ? Il ne s’agit pas ici de la , la plus haute tour du monde, mais d’une marque de vêtements qui compte s’élever tout aussi haut et qui prend ses racines au même endroit : à Dubaï. Ville de tous les excès, emblème de la mode et du luxe, à la pointe de la modernité et attirant tous les regards, Dubaï ne laisse personne indifférent. C’est dans cette ville emblématique que la marque de vêtements Burj est implantée, trouvant son inspiration dans l’animation et le dynamisme de la ville. Cette jeune marque, ambitieuse et moderne, aspire à s’imposer dans le monde prestigieux de la mode de luxe grâce à des collections de vêtements de la plus grande qualité et inspirées des plus grandes tendances de la haute couture contemporaine.

Burj a Dubaï dans la peau : implantée à Dubaï. Made in Dubaï.

Pensés par des designers talentueux et confectionnés à la main par des hommes et des femmes passionnés dans des ateliers de confection à Dubaï, les vêtements Burj bénéficient d’un savoir-faire local irréprochable et revendiquent une identité moyen-orientale forte. L’ensemble de la chaîne de production de la marque, de la réception des tissus à la livraison de la pièce au client, se situe à Dubaï. Burj tire ainsi parti de la mode de luxe omniprésente à Dubaï et de la place centrale qu’occupe Dubaï au Moyen-Orient pour proposer des vêtements élégants et modernes, dont les influences moyen-orientales ne font aucun doute. Entre création, qualité, artisanat et modernisme, Burj s’est fait une place de choix parmi les plus grands noms de la mode et n’a certainement pas fini de monter !

Confort et qualité, les maîtres mots des collections de vêtements Burj

Les collections de vêtements Burj jouissent d’une identité bien marquée : entre élégance et modernisme, chaque modèle est unique d’exception. Les pièces novatrices de la marque offrent une symbiose unique entre la mythique route de la soie et le motif Posley, également appelé « cachemire ». Confectionnés à partir de tissus nobles tels que la soie et le cachemire oriental, les vêtements Burj sont légers, extrêmement confortables à porter et doux au contact de la peau. Leur texture soyeuse, légère et fluide est un plaisir à faire glisser entre les doigts. L’ensemble des vêtements de la marque Burj profitent de finitions naturellement douces et de fibres délicates au toucher. Les motifs « cachemire » orientaux qui ornent les vêtements sauront séduire les femmes comme les hommes.