Hedge Fund, tome 7, Pour tout l’or du monde

Pour tout l’or du monde est le septième tome de la série Hedge Fund, signant ainsi la fin d’un thriller financier mythique, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée de Tristan Roulot, Philippe Sabbah et Patrick Hénaff, parue en juin 2021, qui raconte l’ascension de Franck Carvale.

A Hong Kong, République populaire de Chine, un homme se rend sur la tombe d’une femme et d’une enfant. il est sous surveillance. Alors qu’il s’agenouille, il explique que quelqu’un a détruit leur monde, mais il le fera renaître de ses cendres. Pour les deux personnes mortes, il n’abandonnera pas… Ailleurs, Franck et sa femme passent du bon temps sous la douche ! Il constate que sa femme va beaucoup mieux. Elle explique qu’elle a repris la méditation, que cela lui fait du bien. Cependant, elle en a marre d’être coincée ici, car Noah, son fils, lui manque… Franck tente de la rassurer, rappelant que leur enfant est en sécurité avec Minh. Puis, il essaie de savoir si le reste va bien… L’avocate explique alors à son mari qu’elle a eu une bonne nouvelle et son dossier va pouvoir enfin avancer, car elle doit aller récupérer son client que les chinois ont décidé de libérer.

Franck Carvale a terminé sa mission pour la CIA, il n’aspire plus qu’à rentrer chez lui et retrouver son fils. Son ex-mentor est suivi par la CIA, qui cherche à savoir ce qu’il manigance, aussi, il demande encore au trader son aide. Franck en profite pour s’en tirer à bon compte et espère bien exploiter les infos que la CIA lui file. Malheureusement, les choses ne vont pas fonctionner comme il le souhaiterait. La bande dessinée est plutôt bien découpée et structurée, comme les précédents tomes, amenant petit à petit vers un final bouleversant. L’intrigue tient parfaitement la route, le lecteur est rapidement immergé dans l’affaire qui offre un scénario maîtrisé et soigné. La famille est au cœur de cet album plaisant à découvrir. Le dessin est toujours aussi bien travaillé, il se veut moderne et réaliste, il est dynamique, tant par le trait fin et fluide, que par le découpage.

Pour tout l’or du monde est le septième et dernier tome de la série à suspens Hedge Fund, des éditions Le Lombard. Un album maîtrisé qui présente la suite des aventures financières de Franck Carvale, audacieux, qui veut toujours jouer avec le marché…