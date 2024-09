Impénétrable – Ed. Le Lombard

Impénétrable est le nouveau roman graphique d’Alix Garin, paru aux éditions Le Lombard, en septembre 2024. Un album bouleversant, un récit autobiographique intime, un témoignage salvateur qui vient explorer les troubles de la sexualité, les méandres du désir féminin.

Pour comprendre cette histoire, il faut remonter à l’automne 2018. Alix a 21 ans, elle est en couple avec Lucas depuis un an, lorsqu’ils aménagent à Bruxelles, dans une colocation d’étudiants. Elle vient de terminer 3 années d’études de BD et fermer ce chapitre est un crève-cœur. Elle part à Bruxelles pour y trouver des débouchés. Lucas la suit, sans de projet précis. L’avenir l’angoisse, car elle ne connaît personne, sa grand-mère vient de mourir et le deuil est brutal. Toute sa famille est en crise, mais heureusement Lucas est avec elle. Elle travaille pas mal, dans une boîte de communication, comme illustratrice, et le soir chez elle pour réaliser un rêve, devenir autrice. Trois mois après son arrivée, elle signe un CDI et un contrat d’édition. Elle mange mal, dort peu, fait des crises d’angoisse et plusieurs malaises. Il semblerait que le chagrin ne se diagnostique pas.

Puis, un jour, en faisant l’amour, elle a mal. Après plusieurs rapports douloureux, elle va à la pharmacie, un peu gênée. On lui propose un lubrifiant. A partir de là, rien ne va plus pour Alix. Elle se pose mille et une questions, ne comprend pas son corps, n’a plus de désir… L’album, d’une justesse incroyable, vient décrire les souffrances, l’errance médicale, les difficultés pour le couple, les espoirs, la bataille, envie, honte, appréhension, etc. A travers le vécu de l’autrice, ce parcours tortueux, psychologique et physique, on découvre un mal qui touche un grand nombre de femmes, trop peu connu encore. La bande dessinée est également sensible et touchante, avec cette héroïne qui, au travers de couleurs, fait ressurgir des émotions fortes. C’est aussi une histoire d’amour à découvrir, avec ces épreuves difficiles pour le couple, entre secrets, non-dits, pudeur… Le dessin est rond, reste simple et pourtant magnifique.

Impénétrable est un roman graphique sensible, d’Alix Garin, paru aux éditions Le Lombard. Un album autobiographique touchant, juste, puissant, qui présente le parcours difficile d’une jeune femme. Alix tente de se reconstruire sexuellement, en affrontant différents périples dans sa vie quotidienne.