Vous adorez les jolis bracelets tibétains mais n’avez jamais trouvé celui qui vous correspondait parfaitement ? Et si vous le fabriquiez vous-même ? Avec le nouveau livre d’Anne Loiseau, “Je fabrique mes propres bracelets tibétains” paru aux éditions Dessain & Tolra, c’est désormais possible !

Ce livre captivant vous plonge dans l’univers fascinant des bracelets tibétains. Découvrez leur origine, leurs bienfaits au quotidien, et lancez-vous dans leur création grâce aux techniques de base illustrées et aux explications détaillées de l’auteure. Anne Loiseau vous guide pas à pas, rendant chaque étape accessible et agréable.

Vous apprendrez d’abord les vertus des cristaux et comment ils influencent les énergies physiques et psychiques. Chaque pierre a ses propres propriétés, et Anne vous montre comment les choisir en fonction de vos besoins spécifiques. Elle vous enseigne également à purifier et recharger vos pierres pour maximiser leurs bienfaits.

Saviez-vous que les bracelets tibétains sont des bijoux porte-bonheur qui diffusent des ondes positives et éloignent les mauvaises énergies ? Lors de la fabrication de votre bracelet, il est fréquent de réciter le mantra de Chenrezi, une divinité patronne du Tibet. Ce mantra, selon les légendes, renferme la souffrance de la nature humaine, sa cause profonde et le secret pour s’en libérer. En intégrant cette pratique, votre bracelet devient un véritable talisman de sérénité et d’harmonie.

Avec ce livre, vous pourrez créer une variété de bracelets, chacun avec sa propre signification et ses propres bienfaits. Que ce soit un bracelet aux perles dorées, un bracelet protecteur tressé, un bracelet aux 15 perles, un bracelet aux 7 chakras, ou un bracelet mala, vous trouverez forcément celui qui vous correspond. Anne Loiseau vous fournit toutes les instructions nécessaires et les matériaux requis pour chaque création.

Imaginez-vous en harmonie toute l’année avec votre bracelet au poignet, attirant sérénité et équilibre à chaque instant. “Je fabrique mes propres bracelets tibétains” n’est pas seulement un guide de création, c’est une invitation à explorer et à canaliser les énergies positives dans votre vie.

Alors, prêts à créer votre propre bijou porte-bonheur ? Plongez dans cet ouvrage et laissez Anne Loiseau vous accompagner dans cette aventure spirituelle et créative. Vous ne verrez plus jamais les bracelets tibétains de la même manière !

Disponible sur Amazon ICI >>