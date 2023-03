Jonas – Le requin mécanique est un roman de Bertrand Santini, une réédition de l’ouvrage, pour la collection Les p’tits reliés, des éditions Grasset jeunesse. Un bel ouvrage, illustré par Paul Mager, paru en janvier 2023, qui présente un superbe récit d’aventures, invitant à réfléchir sur la condition humaine.

Les cloches sonnent. Du haut de la falaise, le clocher de l’église résonne face à la mer. Les cloches continuent de sonner, il est minuit… Sur la plage, une jeune fille se déshabille, sous l’œil écarquillé de la lune. Au cœur de l’été, l’air de la nuit est aussi brûlant qu’en plein jour. La jeune nageuse trempe ses doigts de pied avant de s’élancer à grandes enjambées, vers le large. Lorsque les vagues heurtent son ventre, la jeune fille se jette toute crue dans l’eau, en riant aux éclats. Malheur ! Les clochent sonnent de nouveau. L’onde sonore se propage dans les grands fonds marins, annonçant l’heure du crime et de la fête aux monstres de légende qui se sont assoupis dans les abysses.

Le récit est surprenant, présentant Jonas, un requin robot, ancienne vedette, qui vit sa retraite dans un parc d’attraction. Là, il retrouve d’autres monstres célèbres et fait le show. Mais le vieux requin mécanique rouillé n’arrive plus à faire frissonner le public… Alors que Jonas va être sur le point d’être jeté à la casse, ses amis les monstres, décident de le sauver, de le ramener à la mer ! Débute alors une grande aventure… Le roman est très bien découpé, adapté aux jeunes lecteurs qui vont suivre de courts chapitres. Il se lit assez facilement, entraînant dans un monde captivant, aux personnages décalés et plutôt attachants. Le récit présente un conte moderne fabuleux. Il est sensible et tendre, tout en apportant une réflexion sur la condition humaine et animale. Les illustrations accompagnent parfaitement le récit, offrant quelques clins d’œil.

