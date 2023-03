Drôles de petites abeilles – La mini-bibliothèque

La mini-bibliothèque « Drôles de petites abeilles » propose de découvrir 6 aventures sorties tout droit de l’imagination d’Antoon Krings. Disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées, les enfants vont faire la connaissance de 6 adorables abeilles, autour d’aventures amusantes, au cœur d’une ambiance douce et poétique.

Un coffret découverte

L’idée de la mini-bibliothèque pour découvrir l’univers bien à part d’Antoon Krings est excellente. Les lecteurs seront ravis de retrouver de drôles de petites bêtes, qui ne sont autres que des abeilles aux doux noms de fleurs : Marguerite, Capucine, Bouton d’or, Ariel, Perce-Neige et Rose.

Six abeilles au grand cœur

Il y a donc 6 histoires destinées aux enfants à partir de 3 ans, à savoir : « Marguerite petite reine », « Capucine la coquine », « Dors, Bouton d’or », « Ariel petit arc-en-ciel », « Perce-Neige petite reine des neiges » et « Rose, petit rose ». Les histoires sont bien différentes les unes des autres de façon à surprendre le lecteur qui sera ravi de suivre chacune des aventures. Ils vont découvrir que chaque abeille a son petit caractère, ses quêtes, ses ambitions. Ils n’auront aucun mal à s’attacher à chacune d’entre elles. Marguerite et sa soif de liberté, la curieuse et téméraire Capucine, Bouton d’or plus déterminée que jamais. Sans oublier, Ariel et son amour inconditionnel pour la nature, Perce-Neige curieuse de découvrir la neige, ou encore la romantique Rose.

Soit, des abeilles butineuses déterminées à sortir de leur quotidien pour découvrir le monde. Malgré leurs différences, elles restent toutes téméraires, ne lâchent rien. Bien sûr, elles ont leur propre sensibilité, ce qui les rend encore plus attachantes. Le coffret est superbe esthétiquement, une occasion idéale de faire un cadeau à un enfant qui ne connaîtrait pas encore ces abeilles. Quant aux amoureux de nature, ils vont en prendre plein les yeux.

Pour ceux qui souhaiteraient découvrir les aventures individuellement, sachez que c’est possible. Rendez-vous ICI pour les découvrir.