Judy I. Lin vient de publier dans Stardust, la nouvelle collection dédiée à l’imaginaire des éditions Hugo & Cie, son roman Une magie teintée de poison.

LIVRE

Quand je regarde mes mains, tout ce à quoi j’arrive à penser c’est : « Ce sont elles qui ont enterré ma mère. » Ning a perdu sa mère. Et le plus douloureux de son histoire, c’est que c’est elle la responsable de sa mort. C’est elle qui lui a administré le poison sans le savoir, par un thé venimeux qui lui a été fatal… Et qui pourrait maintenant être également mortel pour sa sœur Shu.

Un jour, Ning entend qu’une compétition s’organise pour trouver le plus grand maître du shennong-shi du royaume – une magie ancestrale de l’art de la préparation du thé, où ce dernier peut se révéler être une excuse, un défi ou encore une arme. Elle traverse alors le pays pour se rendre à la Cité impériale et prendre part au concours. Le gagnant recevra une faveur de la princesse : peut-être l’unique chance pour Ning de sauver sa sœur ! Mais entre les trahisons des compétiteurs, les machinations politiques de la cour et un mystérieux et envoûtant jeune

homme qui semble cacher un lourd secret, Ning devra être vigilante, car le danger est partout autour d’elle !

AVIS

Tout d’abord, la couverture de ce livre est sublime. Elle nous invite à entrer dans un univers magique. Une magie teintée de poison. est un très bon livre de fantasy, qui mêle art de l’infusion du thé, magie, complots, trahisons et enjeux politiques. Judy I. Lin apporte beaucoup de soin aux descriptions dans son récit. Ceci permet de nous projeter dans des décors magnifiques, dans un monde onirique. Si le début du roman peut paraitre un peu long, à la fin de l’histoire tout s’accélère. Le personnage de Ning est très attachant. C’est une jeune femme toute simple qui devient une héroïne, bravant les dangers et les traditions de son pays pour sauver sa sœur.

