Journal d’un (noob) guerrier Tome 7 chez Jungle / 404 Éditions !

Le décor :

Une clairière, non loin de la cachette …

Le père de Blurp s’inquiète pour son fils et ses amis, et profite de leurs donner quelques informations sur l’endroit où se cache Herobrine, pour prendre des nouvelles.

Un peu plus haut, dans une grotte, Marguerite est en pleine dépression !! Elle compte les jours (les heures, les minutes et même les secondes ) passés à se terrer comme une malpropre. Ils sont interrompus par Albéric rentrant de sa chasse aux provisions, et aux villageois, d’accord pour se rallier à leur vénérable cause : attaquer et supprimer Herobrine.

Mais, un élément du groupe sème la zizanie ! Depuis la confrontation dans l’End, Blurp a récupéré une nouvelle recrue qui ne fait pas l’unanimité dans le groupe. Même s’il est encore un bébé, il a bien trop de dents, il est bien trop vert, et crache beaucoup trop de flammes pour plaire à Albéric !! C’est un petit dragon que Blurp s’évertue à vouloir dresser !

Aussi, afin de protéger tout le monde, et de ne pas mettre en péril le secret de leur cachette, le maître décide de le mettre sous fer. Au grand désespoir de Blurp. Et, ce n’est pas tout, Croc’monstres, le loup qui accompagne le groupe depuis un moment maintenant, est apparemment enceinte !!!

Beaucoup de nouvelles informations à gérer pour cette équipe de bras cassés qu’on adore, et bien plus encore lorsqu’ils vont décider de venir en aide à un mystérieux homme fait prisonnier par les zombies !!!

Le point sur la BD :

Un septième tome tout aussi drôle et mouvementé que les précédents ! C’est le ligne directrice de cette adaptation des romans de Cube Kid, par Pirate Sourcil. On ne s’ennuie jamais à la lecture, et rien n’est jamais redondant. L’aventure continue donc, avec ses personnages à la réflexion toujours aussi farfelue, qui nous font toujours sourire. Et, de nouvelles recrues à chaque nouveau pas.

L’amitié et la cohésion du groupe est mise à l’épreuve dans ce nouvel opus de Journal d’un (n oob) guerrier, car certains ont de petits secrets bien gardés. Il faudra être dorénavant plus vigilants quant aux choix de ses compatriotes !!

Les bouilles cubiques des personnages que Jez et Odone craftent (pour les intimes !!) dans cette BD aux Éditions Jungle / 404 Éditions, nous mettent toujours de bonne humeur !

La conclusion :

Commencer cette série, c’est devenir complètement accros aux rires et à la bonne humeur. Journal d’un ( noob) guerrier, c’est avant tout un univers complet, tiré du jeu vidéo « minecraft », avec son vocabulaire et son ambiance cubique, s’adaptant à merveille aux lecteurs de tout âges !