Les 3 meilleurs films inspirés par les casinos

Si vous êtes un joueur de casino, il y a de fortes chances que vous soyez intéressé par les films liés à cet univers si riche en émotions et en rebondissements. Après tout, qui n’est pas fasciné par les jeux d’argent ?

Et un casino est l’environnement le plus adapté pour vivre des moments intenses où le destin d’une personne peut vite basculer dans un sens comme dans l’autre : vous pouvez faire fortune ou tout perdre en quelques instants !

Les jeux d’argent et de casino sont si fascinants que cette atmosphère excitante a souvent été capturée par des réalisateurs de films ayant obtenu un fort succès commercial.

Regarder ces adaptations pourrait donc vous donner de l’inspiration et vous pourriez même découvrir de nouvelles techniques, qui sait ! Alors, découvrons ensemble les 3 plus grands films inspirés par les casinos.

Ocean’s eleven

Ce film de braquage chic célèbre est centré autour de Danny Ocean incarné par l’acteur américain Georges Clooney. Ce dernier constitue une équipe d’experts du cambriolage de casinos afin de s’attaquer aux prestigieux Bellagio, MGM Grand et Mirage.

Pourquoi voler ces 3 casinos en particulier ? Car ils appartiennent à Terry Benedict, l’homme qui est en couple avec l’amour de sa vie de Danny Ocean incarnée par Julia Roberts.

Un film très élégant, glamour et surtout qui comporte des scènes drôles pour passer un excellent moment dans l'univers des casinos de Las Vegas.

The Hangover

Une comédie hilarante mettant en scène 3 amis et le beau-frère du futur marié (joué par Zach Galifianakis) qu’il ne fallait surtout pas inviter pour un enterrement de vie de garçon à Vegas ! Les quatre hommes se rendent dans la ville des casinos pour passer une dernière nuit de débauche juste avant le grand jour.

Mais, sans connaître en amont les événements de la soirée, on apprend grâce à un habile flashforward que le futur marié a disparu le matin même de son mariage ! L’histoire débute alors que les trois personnages restants tentent de retrouver le marié en se remémorant leur soirée déjantée.

Tâche extrêmement difficile sachant qu’ils n’ont que très peu d’indices à leur disposition : un bébé dont ils ne connaissent pas la mère et un tigre qui vient de se réveiller dans la salle de bain de leur chambre d’hôtel du Caesar Palace.

Un film qui fait exploser de rire du début à la fin avec des acteurs qui se lâchent complètement allant jusqu’à utiliser les compétences innées d’Alan (le beau-frère) pour compter les cartes au Black Jack. De quoi peut-être vous donner une envie irrépressible de jouer au casino !

Casino

Nous nous sommes permis de garder le meilleur pour la fin ! Casino est un grand classique du cinéma hollywoodien réalisé par un des réalisateurs les plus marquants de notre époque : Martin Scorsese.

Ce film indémodable, sorti en 1995 met en scène le célèbre acteur Robert De Niro dans la peau d’un ancien gangster reconverti en employé de casino de Las Vegas. C’est un chef d’œuvre du cinéma qui retranscrit à la fois l’univers des grands casinos ainsi que l’ambiance des gangsters des années 70 et 80.

Tous les personnages et les événements du film sont basés sur des faits réels, ce qui ajoute au suspens et à l’intensité des scènes. On y retrouve d’autres grands acteurs comme Joe Pesci et James Woods ainsi que la sublime Sharon Stone.

Contrairement aux deux films précédemment cités, Casino n’est pas une comédie, mais un film plutôt sombre avec des scènes parfois très gores ! Alors, si vous aimez les histoires de guerres de gangs dans un univers de prestige, vous allez adorer visionner ce bijou réalisé par Scorsese.