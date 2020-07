Kariba – Voyage magique sur les rives de Zambèze

Kariba est un one shot, de Daniel Clarke et James Clarke, paru aux éditions Glénat, en juin 2020. Une bande dessinée pour les jeunes lecteurs, offrant un récit émouvant, plein de magie, afin de la sensibiliser sur la construction du barrage éponyme et ses conséquences.

La nuit est tombée sur le fleuve Zambèze. Deux hommes, dans une pirogue, s’approchent de cascades. Rock demande à son ami de lui rappeler de ne jamais plus embarquer avec lui, si des fois ils reviendraient en vie… Tongai sent qu’ils s’approchent, il sent le trésor. Devant la cascade, ils regardent deux roches qui en ressortent et pensent que cela doit être « les cornes de buffles qui brisent les chutes ». Ils se mettent face à la chute d’eau et rament pour foncer droit devant. Quelques instants plus tard, ils se retrouvent dans une caverne, cachée derrière la cascade. Avec la lumière de la lune, les deux hommes voient se dessiner l’intérieur grandiose de leur découverte. Ils aperçoivent Rhutapa, le royaume caché. Ils continuent de ramer, pour s’approcher de la cité, quand un cri les interpelle. Tongai croit à des sanglots et cherche parmi les herbes hautes…

Siku est une jeune fille presque comme les autres, elle est dotée d’étranges pouvoirs, comme une malédiction, qui faut à tout prix renier et cacher. Elle attend son père, parti travailler au barrage. Mais lorsque celui-ci ne revient pas, la jeune fille décide d’y aller… Un voyage plein de rencontres, heureuses ou pas, et de rebondissements. En effet, alors qu’elle pense juste retrouver son père, la jeune héroïne va vivre une véritable quête magique. Des révélations, des rencontres et les évènements qui s’enchainent, vont déterminer le destin de cette jeune fille, à la recherche aussi de ses origines. La bande dessinée, inspirée de la mythologie sud-africaine, offre un récit captivant et sensible, plein de magie, attirant aussi l’attention sur l’harmonie de la nature et sa force. La lecture est plaisante, limpide, entre dialogues parfois denses et cases seulement dessinées et suffisantes, car captivante. Le dessin est donc saisissant, avec un trait fluide, fin et vif, un découpage travaillé et dynamique, offrant de belles planches à découvrir.

Kariba est un one shot de Daniel et James Clarke, paru aux éditions Glénat, qui propose aux jeunes lecteurs un voyage magique et sensible, sur les rives du Zambèze. Une bande dessinée captivante, émouvante, dépaysante, pleine d’aventures et de rencontres, entre réalité et légende.