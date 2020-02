« Kristian, 20 ans de Carnaval ! », une exposition éphémère à NICETOILE du 20 au 29 février

Du 20 au 29 février 2020, le Centre Commercial NICETOILE, fidèle partenaire du Carnaval de Nice, proposera à ses visiteurs une rétrospective réunissant affiches, illustrations et photos des chars créés par l’un des plus célèbres « ymagiers » niçois : KRISTIAN. Depuis sa première publication en 1980 dans Le Dauphiné Libéré, l’artiste Kristian n’a cessé de promener son crayon à travers les quatre coins du monde. En plus de ses dessins, il réalise des sculptures à taille humaine comme s’il donnait vie aux personnages qu’il imagine sur papier. Pour le Carnaval de Nice, en vingt ans, plus de quarante de ses illustrations ont pris forme en taille XXL dont le Roi en 2002 et 2008 et la Reine en 2004. Après le cinéma, le Carnaval a décidé de mettre à la mode à l’honneur pour cette nouvelle édition. Lors des différents corsos, le public pourra voir les deux chars imaginés par Kristian : l’un dénonçant les diktats de la maigreur sur les podiums, l’autre en clin d’œil à la mode vintage dans une représentation de sa plus célèbre icône, la Reine Elisabeth II.

Le centre commercial, situé en plein cœur de Nice sur l’avenue Jean Médecin, convie ses visiteurs à déambuler dans les allées pour se plonger dans les coulisses des festivités. A travers une exposition éphémère retraçant ses 20 ans de Carnaval, Kristian a réuni au total une vingtaine de croquis sortis tout droit de son esprit farfelu et qui seront présentés en exclusivité au 1er étage du centre NICETOILE. La rétrospective réunira également des photographies des chars inspirés par ses dessins ou encore des affiches originales réalisées pour l’occasion. A noter que Samedi 22 février de 16h30 à 18h30,afin de célébrer cette vingtième participation, l’artiste viendra rencontrer les niçois et les touristes au cœur de son exposition, pour y dédicacer les deux croquis qu’il a imaginés pour l’édition 2020 du Carnaval de Nice !