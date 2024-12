La maison des impies – Ed. Delcourt

La maison des impies est un récit complet, d’Ed Brubaker et Sean Phillips, paru aux éditions Delcourt, fin octobre 2024. Un comic qui entraîne facilement les lecteurs dans un récit satanique noir, offrant une plongée dans les cultes sataniques des années 1980 vue par l’Amérique puritaine.

Parfois, il lui arrive d’en rêver. Elle est encore cette petite fille dans une caverne avec des dessins sur les parois. Il y a des croix, des pentagrammes et des mots illisibles. Elle se demande s’il s’agit du langage de l’enfer. Tout cela est peint avec du sang ! Parfois, dans ses rêves, ce sont des tunnels, et non une caverne. Mais le reste est identique… Il y a des adultes qui chantent, à genoux et nus. Une silhouette rampe dans les ombres et arrive vers eux. C’est à ce moment-là que généralement elle se réveille. Il arrive, cependant, qu’elle se réveille plus tard, parfois, une fois que la silhouette l’ait lacérée avec ses griffes. Alors la jeune femme reste allongée, quelques minutes, sans bouger. Le temps que son cœur batte de moins en moins fort et vite. Elle tente de se rappeler que cela ne s’est pas vraiment passé.

La bande dessinée captivante plonge dans un récit satanique noir mêlant mystère, violence et souvenirs torturés. L’intrigue suit Natalie Burns, une jeune femme déterminée qui essaie de remettre de l’ordre dans sa vie. En effet, elle fait partie des six enfants qui ont dénoncé les violences rituelles dont ils furent victimes. Sa vie va changer le jour où un agent du FBI lui demande de l’aide… Ils dévoilent un passé macabre mêlant culte démoniaque et tueur fou. Le récit oppressant et labyrinthique est porté par des personnages complexes et une narration saisissante, qui oscille entre souvenirs troublants, enquête captivante et révélations glaçantes. Le graphisme complète avec brio cette ambiance. Les traits précis, rehaussés par la palette, insufflent une atmosphère à la fois rétro et terriblement oppressante. Une œuvre sombre et captivante qui marque les esprits.

La maison des impies est un comic captivant et sombre, des éditions Delcourt. Une enquête troublante, pour une jeune femme traumatisée par des délires sataniques, qui va venir en aide à un agent du FBI, à la recherche d’un tueur fou…

