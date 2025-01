La mécanique – En moi le chaos

En moi le chaos est le premier tome de la trilogie La mécanique, des éditions Soleil, paru en janvier 2025. Une bande dessinée étrange, de Kevan Stevens et Jef, qui présente un futur sombre, en proie à une drogue dévastatrice et des personnages qui se mettent en place pour un destin qui les dépasse…

Qui se souvient du monde d’avant et de ce que cherchaient les gens ? Les gens semblaient chercher le bonheur… Un homme regarde des photographies de lui et de ses deux enfants. Il est dans un étrange fauteuil roulant, un tuyau est relié à la base du crâne. Il tient dans ses mains une arme. Depuis sa terrasse, il regarde dans le viseur et observe la population, au loin. Soudain, quelqu’un l’appelle « père ». Une jeune femme, aux cheveux courts et bleus, s’avance. L’homme demande à Safir ce qu’elle fait ici, car il a besoin d’être seul. Il demande également où se trouve son frère… Safir explique qu’il a encore fait une crise ce matin. Puis, elle demande quand est-ce qu’il pourra retourner en ville. Le père rappelle que cela est impossible ! Safir retourne sur ses pas, elle son père lui demande un instant.

Le récit se lit assez facilement, mais il reste complexe, avec différents personnages à suivre, dans un univers obscur. La bande dessinée présente un univers dystopique qui propose une ville tentaculaire où la technologie se mêle à la décadence humaine. Entre corruption généralisée, ségrégation sociale exacerbée et usage massif de drogues synthétiques, les bas-fonds oppressants contrastent avec les sommets inaccessibles. L’histoire, construite comme un récit choral, mêle intrigues familiales, luttes de pouvoir et secrets inavouables. La tension monte à mesure que les personnages se croisent, chacun avec ses propres motivations et failles. Si le scénario emprunte largement aux classiques du genre, il parvient à maintenir une atmosphère captivante. Le dessin constitue un atout, les illustrations sombres et détaillées enveloppent le lecteur dans une ambiance immersive. Jeux de lumière et palettes de couleurs précises renforcent la dimension oppressante d’un univers à la fois fascinant et désespéré.

En moi le chaos est le premier tome de La mécanique une trilogie sombre des éditions Soleil. Un thriller inquiétant, qui présente un futur obscur, entre drogues synthétiques dévastatrices, crimes et guerre civile qui se profile…

