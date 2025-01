Mes joyeuses chansons pour danser – Ed. Gründ

Mes joyeuses chansons pour danser est un livre sonore, des éditions Gründ, paru en octobre 2024. Un livre grand format, aux chansons plus longues, pour éveiller et accompagner les enfants. Un joli répertoire de 18 comptines incontournables, pour se dandiner, fredonner et même chanter !

Le livre cartonné présente une marge, en dehors de la couverture, avec les différentes puces sonores à actionner. Il y a plein de boutons sur lesquels appuyer, pour entendre les différentes chansons suggérées. La première double page présente « C’est Gugusse avec son violon ». Un rythme plaisant et des paroles simples, qui entraînent rapidement les enfants à danser au son du violon de Gugusse. Les paroles sont écrites, pour que les adultes puissent chanter et accompagner les bambins. Une belle et grande illustration accompagne la chanson. Un élément du décor, ici le violon permet de retrouver la bonne puce sonore à actionner, pour écouter la chanson adéquate.

Le livre cartonné est solide et en grand format, suggérant les choses en grand ! Les enfants, comme les parents, ne vont pas être déçus, avec des chansons plus longues également, et plus nombreuses. En effet, il y a quand même 18 sons à écouter, pour s’éveiller autour de la musique et de la danse. Après avoir écouté plusieurs fois les comptines, les jeunes lecteurs vont rapidement avoir leur chanson préférée ! La découverte est ludique et très plaisante, proposant un univers joyeux et coloré. Le boîtier avec les puces sonores se trouve adapté aux petites mains et le livre facile à manipuler. Le dessin est changeant, car c’est un collectif de dessinateurs et dessinatrices, qui offrent chacun sa petite touche !

Mes joyeuses chansons pour danser est un grand livre sonore, des éditions Gründ. Un album cartonné et solide, qui présente 18 chansons plus longues, pour un éveil réellement immersif. L’univers est joyeux et dansant, offrant des illustrations pleines de charme, pour accompagner cette expérience.

Le livre est à retrouver sur Amazon