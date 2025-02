Là où les étoiles filantes tombent – Éditions Kotoon

Partagez





Dans un monde magique appelé Tabel, lorsqu’une sorcière meurt, elle emporte avec elle son familier. Et, lorsque l’une d’entre elle naît, elle se transforme en une étoile filante.

Ce jour-là, c’est une toute petite sorcière Effie, qui naît comme une anomalie, sans le chat qui devrait l’accompagner. Recueillie par un homme d’une bonté incroyable, elle va devoir subir le dédain des villageois, avant de retrouver son chemin, et de rencontrer… Un familier, qui, comme elle, n’est plus associé à personne.

Le début d’une belle aventure initiatique, pour ce duo improvisé, à retrouver aux Éditions Kotoon depuis le 23 janvier 25 .

(+12)

Le décor :

Une sorcière seule au bord de la falaise près du lac…

Dans le noir, on distingue deux mains qui la propulsent directement quelques mètres plus bas. Cette sorcière, c’est Flo, et, lorsque les autres retrouvent son corps inerte le lendemain matin, toutes sont étonnées par les circonstances. Et personne ne comprend pourquoi son familier est toujours en vie. Est-ce parce qu’il n’aimait pas assez sa maîtresse ??

Les discussions vont bon train, jusqu’à ce que Pie, la sorcière de la grande étoile, mette fin à ce brouhaha.

Les prêtres de Soltanica sont déjà là pour récupérer la dépouille. Une enquête sera probablement déclenchée pour trouver le mot de la fin.

Pie se remémore le nom de Flo, et se jure de ne pas l’oublier, provoquant la naissance d’une étoile filante ….

Plus bas, dans le pays de Pan, c’est une épidémie qui emporte les enfants un à un. Dont celui d’Oman, un vieil homme solitaire depuis. Mais, un soir, il voit s’écraser une étoile filante, et ne peut s’empêcher de suivre la lumière dans la forêt. Au pied d’un arbre, il trouve une magnifique enfant. Regrettant sa fille, il la recueille et la nomme : Effie !!!

Alors que cet homme est le plus heureux, le village voit d’un très mauvais œil l’arrivée de ce que tout le monde appelle : une sorcière….

Le point sur la Manhwa :

Le petit bonbon de fin de semaine, avec ce titre attisant ma curiosité : Là où les étoiles filantes tombent !! Entre conte fantastique et plongée dans le monde mystérieux des sorcières, Manmulsang, autrice coréenne, nous embarque dans une aventure « ghibliesque », absolument poétique. Tiré de son webtoon et publié par les Éditions Kotton, on retrouve une plume toute douce, enfantine, très féminine, entre narration pour comprendre ce monde magique. Et dialogues que l’on suit avec attention pour saisir la construction du scénario.

Le plaisir de ces illustrations en couleurs, avec des inter pages travaillé​es, et un style rappelant certes, les animes dans tous les sens du terme, mais également, les découpages donnant la dynamique d’une animation. On a l’impression de « lire » un anime !!!

Outre le thème principal, d’une recherche initiatique des deux protagonistes principaux semblant liés, Manmulsang exprime dans la première partie la différence, la discrimination et l’isolement de sa petite sorcière, par rapport aux croyances déistes des villageois. Puis nous embarque dans cette « quête de soi » des personnages.

La conclusion :

Un premier tome, pavé de 400 pages, dont l’intrigue attire après une mise en place un peu difficile. Mais le jeu vaut la chandelle. Il faut bien un peu d’efforts pour comprendre ce monde que la manhwaga sud-coréenne construit avec toute son imagination. Pour plonger ensuite dans un récit à l’atmosphère chaleureuse, sombre au style artistique fabuleux ! J’ai été totalement emportée par cette magie, comme celle des animations des studios Ghibli, grâce à la texture, la beauté éditoriale, et ce style bien particulier. Là où les étoiles filantes tombent, un premier tome à découvrir absolument aux Éditions Kotoon !!