La petite fée des bois – Briony May Smith

« La petite fée des bois » de Briony May Smith est un nouvel ouvrage à découvrir aux Éditions Gallimard Jeunesse. Les enfants vont se retrouver au cœur d’un univers féerique où la magie et l’aventure se mêlent parfaitement. À travers le personnage de Mini Mily, une fée sans ailes, l’histoire nous invite à découvrir la quête de soi, l’acceptation et la recherche de sa place parmi les autres.

Que raconte l’histoire ?

L’histoire débute dans la nature, lorsqu’une famille d’oiseaux voit éclore un bébé fée. Étonnés, les oiseaux décident de l’appeler Mini Mily. Bien que sans ailes, Mily grandit entourée de ses frères oiseaux qui prennent soin d’elle. Cependant, ses maladresses, en cherchant de la nourriture, commencent à gêner les habitants de la ferme, et elle s’enfuit en pleurant. En chemin, elle rencontre Madame Chouette, qui lui conseille de trouver d’autres fées pour découvrir sa véritable nature. Mini Mily, curieuse, explore des lieux inconnus et finit par arriver dans une clairière où elle rencontre Violette, la reine des fées. Lorsqu’elle lui demande si elle est une fée, la reine lui répond catégoriquement que non, car elle n’a pas d’ailes. Toutefois, Violette lui propose de prouver sa valeur en suivant la parade des fées. Mily réussit avec brio et, en récompense, la reine lui donne un champignon magique. Mais, après réflexion, Mini Mily réalise qu’elle ne se reconnaît pas parmi les fées. En colère, elle jette le champignon et les fées, paniquées, s’enfuient. Mily retourne alors auprès de sa famille d’adoption, promettant de ne plus faire de bêtises… ou presque.

Quelle joie de retrouver le style unique et captivant de Briony May Smith. Son travail se distingue par des teintes douces et une finesse incomparable. Ses illustrations, toujours sublimes, mettent en lumière son talent pour créer des mondes fascinants. Chaque nouvelle histoire qu’elle propose transporte le lecteur dans un univers magique, invitant au rêve à chaque page. Ses personnages sont tous plus attachants, et une constante dans ses récits est cette notion d’entraide, de famille, qu’elle soit biologique ou choisie, et de trouver sa place. La bienveillance imprègne chacune de ses histoires. Le récit de Mini Mily est suffisamment développé pour captiver l’attention, tout en étant assez court pour en apprécier la lecture d’un seul trait. Mily est un personnage adorable et on a plaisir à suivre ses aventures. Une fois de plus, Briony May Smith nous plonge dans un monde enchanteur peuplé de créatures imaginaires, où les rêves prennent vie.

Ce nouvel ouvrage de Briony May Smith ravira à coup sûr ses lecteurs. Avec ses illustrations sublimes et son récit tendre et captivant, l’auteure nous transporte dans un monde enchanteur où bienveillance et rêve règnent en maîtres. Un véritable voyage magique à partager avec les plus jeunes !