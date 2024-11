La véritable histoire du Far West – Calamity Jane

Calamity Jane est un récit complet, de la collection La véritable histoire du Far West, des aux éditions Glénat, paru en septembre 2024. Une bande dessinée, Marie Bardiaux-Vaïente et Gaëlle Hersent, qui offre une relecture sur un personnage mythique, une des rares femmes de la conquête de l’Ouest.

Une femme semble chevauchée tranquillement seule. Son regard se tourne vers le lecteur et interpelle. Elle explique qu’il y a quelque chose qu’elle devrait nous confesser… On la retrouve en 1873, dans le Wyoming, à Goose Creek. Un homme lui affirme qu’elle ne l’empêchera pas de songer que sa présence parmi eux est des plus contestables. Pour lui, une femme n’a rien à faire dans l’armée. Calamity proteste en affirmant que cela est bien l’avis d’un bonhomme ! Elle témoigne malgré tout du respect au capitaine Egan. L’homme demande à son éclaireuse de passer devant… Un peu plus tard, une silhouette passe une petite rivière, alors que les soldats sont un peu plus loin, sur le bord, avançant. Mais une tribu d’Amérindiens fonce bientôt sur les soldats. Suite aux cris et au bruit, Calamity revient sur ses pas, pour tenter d’aller sauver ce bougre d’abruti de capitaine Egan !

C’est le récit d’une femme libre qui est à découvrir ici, à travers cette bande dessinée bien documentée. Excentrique et sans retenue, la femme fascine et construit ainsi, petit à petit, son mythe. Elle dérange, mais son franc-parler et son courage restent, tout comme son envie de liberté. C’est une vision un peu plus féministe qui est à retrouver, proposant aussi de découvrir une héroïne avec la main sur le cœur, qui n’hésite pas à venir en aide aux déshérités et aux souffreteux. Son émancipation, en tant que femme, est unique et particulière, pour l’époque, proposant ainsi de suivre un mythe américain. Le récit est bien découpé, plaisant à suivre et plutôt dynamique. De plus, le graphisme, et donc le texte, par moments change, proposant des cases et planches rappelant des gravures colorées. Le reste offre un trait dynamique et fluide, ainsi qu’un découpage efficace.

Calamity Jane est un album de la collection La véritable histoire du Far West, des éditions Glénat. Un récit complet qui revient sur un personnage mythique de l’Ouest, une femme forte, courageuse, éprise de liberté, se moquant des convenances et bienveillante, malgré tout.