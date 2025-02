L’abîme de l’oubli – Ed. Delcourt

L’abîme de l’oubli est un récit complet, un récit historique, des éditions Delcourt, paru en janvier. Une bande dessinée de Paco Roca et Rodrigo Terrasa, qui revient sur le passé douloureux de l’Espagne, avec un travail d’anthropologie médico-légale et un devoir de mémoire.

Le 14 septembre 1940, à El Terrer, au champ de tir de la brigade d’Artillerie de Paterna, à Valence, une troupe avance. Parmi les soldats, des jeunes se demandent ce qu’ils viennent faire ici. L’un affirme que comme ils ont tous été désignés d’office comme volontaires, ça ne dit rien qui vaille. Un autre tente de rassurer, pensant qu’il s’agit juste d’un entraînement au tir. Mais vu l’heure et l’absence de cible, l’autre doute… Puis, un camion escorté arrive. Un troisième soldat affirme que les cibles arrivent ! Un gradé va à la rencontre du camion. Il demande s’il y en a beaucoup, avant de demander s’il y a beaucoup de soldats. Il s’avère que les soldats sont moins nombreux, du coup, le gradé décide de faire deux groupes. Anxieux, le premier soldat imagine des cibles sur la toile du camion. Puis, il voit des prisonniers en sortir.

Le roman graphique poignant, au format à l’italienne, raconte la lutte des familles pour retrouver les corps des victimes de la répression franquiste entre 1940 et 1945. Le récit met en lumière Pepica Celda, une femme de 81 ans, déterminée à retrouver le corps de son père fusillé et jeté dans une fosse commune. Parallèlement, l’histoire de Leoncio Badia, un républicain devenu fossoyeur, illustre l’humanité d’un homme face à l’horreur. Les auteurs abordent la souffrance des familles, privées de deuil, et la manière dont l’Espagne a longtemps ignoré ce passé douloureux. La bande dessinée alterne habilement passé et présent pour relier les fouilles de 2013 aux événements tragiques d’autrefois. Le graphisme est simple, mais parfaitement adapté à l’intensité émotionnelle de ce récit. Il allie précision et élégance pour transmettre toute la douleur et l’espoir de ces histoires oubliées.

L’abîme de l’oubli est un roman graphique touchant, de la collection Mirages, des éditions Delcourt. Un album qui présente une enquête fastidieuse, pour des hommes et des femmes qui ont fait le choix de regarder en face le passé douloureux de leur pays, durant la guerre civile espagnole.

