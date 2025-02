Machinchouette – Ed. Grasset jeunesse

Machinchouette est un album jeunesse plein d’humour, de Marianna Coppo, paru aux éditions Grasset jeunesse, en janvier 2025. Une histoire originale, qui mêle tendresse et humour, pour aborder l’unicité, et trouver sa place aux côtés des autres.

Au commencement, l’univers n’était qu’une seule et même immense chose. Puis, cette chose, en un instant, se fractura en une multitude de trucs, bidules, machins… Peu à peu, les machinchouettes devinrent toutes les choses que l’on connaît actuellement. Il y avait de grandes choses, comme les baleines, de petites choses, comme les fourmis, ou encore des choses complexes, comme un rubik’s cube, ou l’ADN. Toutes ces choses avaient trouvé leur place dans ce monde, sauf une. Un drôle de machinchouette, petit et informe, ne savait pas quoi faire, ni où aller. Personne ne savait réellement ce que c’était et tous se posaient des questions. Personne ne savait à quoi le machinchouette pouvait servir.

Le récit est curieux, plutôt amusant, proposant une explication quant au commencement. Suite au Big Bang, une chose se fractura en une multitude de trucbidules et de machinchouettes. Chaque machinchouette devint une chose, grande ou petite, simple ou complexe, et chaque chose trouva sa place. Mais un petit machinchouette tout informe. Après de nombreuses recherches, le petit machinchouette découvrit qu’il était avant tout un machin très chouette. Le récit tendre, sur l’amitié et l’unicité, présente des messages profonds sur l’identité et la place dans le monde. Il y a aussi une belle amitié naissante, qui permet aussi de trouver sa place dans son cœur, et dans le cœur de l’autre. Le graphisme simple, mais agréable, avec des traits ronds, accompagne parfaitement ce récit.

Machinchouette est un album jeunesse singulier et plaisant, des éditions Grasset jeunesse. Un récit entre tendresse et humour, d’un être unique qui tente de se trouver et de trouver sa place dans le monde et aux côtés des autres…

