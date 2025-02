Le Lac Des Cygnes au Casino De Paris du 20 au 23 février 2025

Partagez





Le Lac Des Cygnes – (Re)Découvrez cet éternel classique de Tchaïkovski, accompagné par un orchestre Live de 35 musiciens, dans une version d’exception avec 45 danseurs. Au Casino de Paris du 10 au 23 février prochains.

Le « Lac des Cygnes » est LE symbole du ballet romantique. Ce conte féérique suit le prince Siegfried, qui tombe amoureux de la princesse cygne Odette. Il tente de la libérer du sort maléfique du duc Barbe-Rouge. Une histoire puissante sur l’amour véritable.

Le Lac des Cygnes : Un Classique Éternel

Cette oeuvre fait partie du répertoire standard des grandes compagnies. La « danse des quatre petits cygnes » du deuxième acte, une parodie célèbre de Lev Ivanov, est connue bien au-delà du public amateur de ballet. Une œuvre géniale d’un compositeur tout aussi génial, qui attire le public depuis plusieurs siècles.

L’International Festival Ballet en Scène

Le « Lac des Cygnes » est magiquement mis en scène par l’International Festival Ballet, l’un des meilleurs ensembles de ballet classique. Les décors grandioses de Vjatscheslav Okunev, designer de théâtre renommé, ajoutent une touche de magie. Les magnifiques costumes et l’élégance sans limite de la compagnie garantissent une version grandiose et féerique.

Une Œuvre Fascinante

Après plus de 100 ans, le « Lac des Cygnes » continue de fasciner. L’International Festival Ballet offre une interprétation unique, mêlant tradition et innovation, pour un spectacle inoubliable avec 45 danseurs et un orchestre de 35 musiciens.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Représentations du 20 au 23 février 2025, jeudi, vendredi et samedi à 20h et dimanche à 14h

Casino de Paris – 16, rue de Clichy, 75009 Paris

Durée : 2h30 (entracte compris)

Tarifs : à partir de 25 euros

Réserver

