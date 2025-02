Snow patrol : le public de l’Olympia sous le charme du groupe irlandais !

Jeudi 30 janvier, le groupe de rock alternatif britannique investissait la scène l’Olympia pour son unique concert parisien. La salle était pleine à craquer et le public composé essentiellement de jeunes femmes attendait Gary Lightbody et son gang avec impatience. Elles n’ont pas été déçues : tous les hits étaient au rendez-vous de « Run » à « Chasing Cars » en passant par « Crack the Shutters » et Take Back the City ». Les fans de la première heure étaient eux aux anges.

Assister au concert d’un groupe qui fête 25 ans de carrière est toujours très excitant. Et c’est un vrai privilège que de le voir dans une salle à taille humaine alors qu’ils méritent amplement un zénith. On note que ce soir, le public est essentiellement féminin. Après la première partie d’un excellent quatuor pop rock irlandais, The Florentinas, les lumières s’éteignent un peu après 21h. Le spectacle peut enfin commencer grâce, tout d’abord, à l’incroyable dispositif scénique où trônent une batterie de projecteurs et un écran géant. Magique dès « Take Back the City », le chanteur irlandais nous transporte immédiatement de sa voix chaleureuse et de sa présence solaire. Suivent ensuite « Chocolate » et l’excellent « Called Out in the Dark” tire de l’album “Fallen Empires” (2011).

Entouré de Nathan Connolly (guitare), Johnny McDaid (piano/guitare) et de deux musiciens addidionnels Ben Epstein (basse) a nd Ash Soan (drums) le chanteur récolte les faveurs du public sur ses immenses tubes du passé « Chasing Cars » en passant par « Crack the Shutters » et Take Back the City » ou l’immense « Run ». Sur ce titre, à la surprise générale, un des spectateurs monte sur le plateau et rejoins le groupe pour jouer de la guitare. Gary Lightbody prend un réel plaisir à être de retour sur scène, semble s’amuser plus que jamais, esquissant parfois quelques pas de danse très appréciés autour de titres extraits dernier album « The Forest Is the Path » (2024) : « All » et « The Beginning ». Des chansons qui réussissent à certains moments, à nous rendre nostalgiques, tristes ou euphoriques. Quel bonheur et quelle générosité que le répertoire de ce groupe dans la lignée des Coldplay, Travis ou Kean. Et des moments émouvants, il y en comme ce duo en vidéo avec Marta Wainwright ( la soeur de Rufus) “Set the Fire to the Third “ Bar ou ces ces titres finement exécutés tels « Open Your Eyes », « This Go On Forever « et « Shut Your Eyes »

Entre les chansons, Gary Lightbody plaisante et tisse une chaleureuse complicité avec son public. Cheveux long chemise bleue jean et pantalon de velours, le look ne bouge pas d’une tournée à l’autre. L’âge ne semble pas avoir d’emprise sur lui. On lui donnerait facilement dix ans de moins. Avec ses yeux rieurs et perçants, le songwritter est peut-être un peu moins agité sur scène qu’il y a quelques années mais réserve toujours quelques poses et dont lui seul a le secret. Après un peu plus de deux heures d’un show sans faute, le public a droit en rappel à « But I’ll Keep Trying » et l’immense « Just Say Yes ». Les fans sont conquis.

Jean-Christophe Mary

Titres joués :

Take Back the City

Chocolate

Called Out in the Dark

All

Crack the Shutters

Set the Fire to the Third Bar vidéo Marta Wainwright

Run invite du public

The Beginning

The Lightning Strike

What If This Is All the Love You Ever Get?

Open Your Eyes

Make This Go On Forever

Shut Your Eyes

Heal Me

Chasing Cars

You’re All I Have

Rappels :

But I’ll Keep Trying

Just Say Yes