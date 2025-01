Les filles des marins perdus – Livre III

La série Les filles des marins perdus se poursuit avec ce Livre III, paru aux éditions Glénat, en janvier 2025. Un album de Teresa Radice et Stefano Turconi qui propose de suivre Tess et son capitaine Yasser, qui doivent s’arrêter à Alger pour une mission, qui ne va pas du tout se dérouler comme prévue !

Le Last Chance vient d’arriver au port d’Alger. Tess, depuis le bateau, regarde la grande ville qui a l’air magnifique. Elle demande à Yasser s’il pense qu’ils auront le temps de visiter un peu… Yasser affirme qu’ils prendront le temps de visiter la ville. Ils ont envoyé une chaloupe avec une petite délégation pour obtenir une audience auprès d’Ali Khodja, le Drey d’Alger. Il s’agit du chef de la régence d’Alger, sous tutelle du sultan de Constantinople. Mais le Drey est parti à la chasse au lion dans les montagnes. Aussi, ils ne peuvent pas le rencontrer avant une semaine. D’ici là, personne n’est autorisé à descendre du navire, qui reste sous surveillance permanente, du fait de son chargement précieux. Mais, Yasser affirme aussi qu’il a à bord une invitée qui piaffe d’impatience de voir la ville. Après un long voyage en mer, il a décidé d’exaucer ses désirs !

Alors qu’ils ne devraient pas, Yasser et Tess parcourent la belle ville d’Alger. Mais au détour d’une ruelle, Yasser est frappé, Tess disparaît… La bande dessinée invite à suivre Tess, ou plus précisément Yasser, qui va devoir se confronter à son passé. L’album est découpé en deux parties, proposant de découvrir deux femmes. La première est une amie d’enfance de Yasser, Layla, et la deuxième Caroline, l’épouse d’un vieil ami de Tess. Les histoires se suivent et offrent une belle aventure à découvrir. Elles présentent, entre autres l’histoire de Yasser et Tess, mais aussi deux femmes qui ont marqué et qui vont marquer la vie des deux amants. Entre enlèvements, morts, missions à accomplir, devoirs, souvenirs douloureux, amitié, promesse, l’aventure s’annonce épique et captivante. Les rebondissements sont nombreux, l’intrigue est maîtrisée, offrant un récit captivant et touchant. Le dessin reste doux et plaisant, avec un trait fin et fluide.

Les filles des marins perdus sont à retrouver dans ce Livre III, qui regroupe deux histoires pour n’en faire qu’une. Un album, des éditions Glénat, qui offre à retrouver Yasser et Tess pour une aventure improbable, entre le passé qui rattrape les héros, de l’action, de mauvaises rencontres, des souvenirs douloureux…

