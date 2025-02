Les contes et légendes de France – Ed. Larousse

Les contes et légendes de France est un recueil d’histoires de différentes régions, paru aux éditions Larousse jeunesse, en octobre 2024. Un bel ouvrage, illustré par colonel Moutarde, qui présente dix-huit contes, suggérant un beau tour de France, entre merveille et mystère…

C’est avec un sommaire que débute l’ouvrage, présentant les régions, le lieu et le nom du conte. Sur la page qui fait face, se trouve la carte de la France, avec les DOM-TOM, afin de mieux visualiser l’origine des légendes. Des couleurs permettent de mieux associer le sommaire avec les lieux présentés sur la carte. Le premier conte à découvrir est Un fantôme à l’opéra de Paris. Un récit sur les fantômes, la mort, une vie tragique et l’opéra de Paris hanté. Une légende qui parle d’un homme, Ernest, qui déjà enfant avait connu le malheur. Orphelin de mère, le garçon s’accroche à sa passion, pour continuer à éclairer sa vie…

Le recueil fascinant invite à plonger dans l’imaginaire des régions françaises. Dix-huit contes, répartis entre la France métropolitaine et les Drom, nous transportent dans des récits fantastiques, mystérieux ou merveilleux. Chaque histoire est illustrée par une magnifique pleine page, accompagnée de petits cabochons animant le texte. Parmi les contes, on retrouve des classiques comme Le fantôme de l’Opéra ou La Bête du Gévaudan, mais aussi des récits moins connus comme Le Voile de la mariée de La Réunion. Les histoires, signées Muriel Zurcher, rendent hommage à la richesse du patrimoine culturel français. Les illustrations de Colonel Moutarde ajoutent une touche poétique et captivante à chaque récit. Un véritable voyage à travers le folklore et l’histoire des territoires, à lire et à redécouvrir.

Les contes et légendes de France est un recueil intéressant et captivant, des éditions Larousse jeunesse. Un bel album qui regroupe dix-huit contes et légendes. Le livre invite à partir découvrir les territoires de France et le patrimoine culturel français.

