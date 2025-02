U.C.C. Dolores, Tome 6, Les yeux du Sans-peur

Les yeux du Sans-peur est le sixième tome de la saga U.C.C. Dolores, des éditions Glénat, paru en janvier 2025. Une bande dessinée de Didier Tarquin et Lyse Tarquin, qui offre une suite époustouflante et captivante à l’aventure de Mony, qui cherche à retrouver sa fille.

Les gorges d’Azath, en bordure du plateau d’Omassamo, est l’un des secteurs les plus dangereux de Tishala. Dans ce dédale de pierres, les aventuriers ont été nombreux à périr, brûlés par les deux soleils de la planète, ou broyés par les imprévisibles éboulements de roche. Cependant, le minéral y est moins à craindre que le végétal. En effet, face aux incessantes attaques destructrices des troupes de la guilde des marchands du système Dögö, les derniers arbres-sentinelles de la planète, ont fini par apprendre à se défendre. Aujourd’hui ses végétaux sont les gardiens implacables du dernier territoire encore vivant de ce monde à l’agonie. Ils stoppent toute nouvelle implantation d’exploitation minière de la guilde. Les tribus Wassaïs sont les seules à rester invisibles à cette colère, vivant en osmose avec leurs montures libellules. Une immunité qu’ils doivent grâce au précieux lait nourricier des légendaires reines pondeuses mantous.

Les Wassaïs tentent d’ouvrir un vaisseau dans le but d’en sortir leur reine. Alors qu’ils ne parviennent pas à bout de cette prison, ils sont bientôt attaqués par le Sans-peur et toute une troupe. Au sein de ces guerriers furieux, Mony a une mission à accomplir, si elle veut retrouver sa fille… Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu ! Ainsi, la bande dessinée présente un nouveau monde intrigant et inquiétant, beau et hostile. Alors que Mony retrouve, malgré tout, sa fille, les évènements s’enchaînent, pour offrir une aventure incroyable. Un univers chaotique qui offre une aventure menée à tambour battant, mêlant quelques genres, dans ce space-opera qui offre un nouvel élan plutôt réussi et captivant. Des révélations sont faites, notamment autour du destin de l’héroïne qui semble lié aux autochtones, et à des cercles… Le dessin reste plaisant et dynamique, avec un trait travaillé et vif.

Les yeux du Sans-peur est le sixième tome de la série U.C.C. Dolores, des éditions Glénat. Un album captivant et bien mené qui relance l’intrigue, offrant une aventure haletante à l’héroïne, dont le destin semble lié à des cercles et à ce monde en désagrégation.

La bande dessinée est à acheter sur Amazon