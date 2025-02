Ninja airfryer – Ed. Solar

Ninja aifryer est un ouvrage culinaire, de Delphine Lebrun, paru aux éditions Solar, en janvier 2025. Un livre qui propose 100 recettes ultra simples, de plats complets, à faire cuire en une fois, pour gagner un maximum de temps, et utiliser les deux tiroirs de l’appareil culinaire.

Il y a du nouveau dans la cuisine, ces derniers temps, avec les friteuses à air chaud. Aussi, l’autrice, après en avoir testé plusieurs, a été conquise, notamment par la facilité d’utilisation. L’appareil bluffant ne permet pas seulement de faire de la « fausse friture », mais de cuire des légumes, du poisson et de la viande. Des desserts sont également possibles avec l’appareil ! Après quelques explications et informations sur les friteuses à air chaud, et plus spécifiquement sur la Ninja Airfryer à deux tiroirs, des idées de menus se voient proposées. Des recettes à concocter et à déguster complètent ce guide pratique..

Le livre pratique offre 100 recettes simples pour des plats complets, cuits en une seule fois. Chaque recette est conçue pour être réalisée dans l’airfryer à double tiroir. Cela permet de cuire un plat et son accompagnement simultanément. L’ouvrage présente des recettes ingénieuses et créatives adaptées à toute la famille, couvrant le petit déjeuner, l’apéritif, les entrées, les plats de viande, de poisson, veggie et même des desserts. Les étapes sont claires et faciles à suivre, ce qui simplifie la préparation des repas. Quelques photographies illustrent les plats, offrant une inspiration visuelle. Ce livre est idéal pour ceux qui cherchent à gagner du temps tout en régalant leur entourage avec des plats savoureux et équilibrés. Un compagnon pratique pour l’utilisation de l’airfryer.

