L’adaption graphique de 1984 sortira en Janvier

Le célèbre roman de George Orwell “1984” bénéficie d’une nouvelle adaptation. Début janvier paraîtra en librairie la version graphique de ce chef-d’oeuvre aux éditions du Rocher.

Résumé

En 1984, alors que l’Océania est toujours en guerre contre l’Eurasia, Winston, dans un acte de désobéissance extrême, décide de tenir son journal… Il lui faut, en plus, redoubler de prudence lorsque la fille aux cheveux noirs prend contact avec lui. En Océania, les relations hors mariage sont proscrites, les amitiés doivent rester superficielles et il est interdit de se mélanger aux prolétaires. La Police de la Pensée veille, et Big Brother ne vous lâche pas des yeux.

Le livre culte d’Orwell adapté en roman graphique.

À propos du livre

Le 6 janvier prochain, paraîtra en librairie la version graphique du célèbre roman de George Orwell “1984” aux éditions du Rocher.

Ce roman graphique dystopique décrit un futur où le Parti règne sur l’Océania en réinventant une grammaire et un vocabulaire nouveaux, qui rendent impossibles la pensée critique et les idées politiques « non orthodoxes ». Ecrit en 1948, 1984 décrit de nombreux dangers de la modernité politique, y compris l’essor des technologies de surveillance incarnées par Big Brother. Cette nouvelle adaptation est scénarisée par Sybille Titeux de la Croix et illustrée par Amazing Ameziane.

Mon avis

Je n’avais encore jamais lu 1984 donc j’ignore à quel point cette adaptation graphique est fidèle à l’original. Toutefois, cela m’a donné encore plus envie de découvrir le roman original, tout en me laissant un goût amer en bouche. En effet, l’histoire est assez glaçante et n’est pas sans rappeler de nombreuses déviances de notre société. Elle résonne avec beaucoup de points d’actualités, mais s’inspire aussi des atrocités de l’Histoire. Ainsi, j’ai trouvé très difficile de me positionner par rapport à ma lecture? J’avoue avoir été mal à l’aise du début à la fin de l’histoire.

Je pense qu’adapter graphiquement un roman nécessite forcément des choix. Ce roman graphique est très dense, pourtant je ne suis pas sûre qu’il soit aussi approfondi que le livre. Ainsi, il y a des choses que je n’ai pas entièrement compris et que j’espère découvrir dans le roman.

Je ne connaissais rien de l’univers de 1984 avant d’ouvrir les pages de cette version graphique, et j’en ai été retournée. C’est un livre à lire absolument, et l’adaptation graphique mérite amplement le détour avec ses planches absolument magnifiques. En effet, les dessins sont sublimes, le trait très travaillé et particulier. Cela confère une ambiance assez glauque à l’histoire qui sert tout à fait le propos.