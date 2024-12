L’anniversaire surprise – Ed. Larousse

L’anniversaire surprise est un live sonore, des éditions Larousse, paru en octobre 2024. Un beau livre d’Amy Adèle, qui propose de découvrir les plus beaux airs de musique classique, accompagnant les émotions de Souricette, en cette journée très spéciale.

Le jour se lève. Dans son lit, Souricette s’assoit et bâille. Elle s’étire et cligne des yeux, en pensant qu’aujourd’hui est un jour spécial. En effet, c’est son anniversaire ! Elle jette un œil en dehors de sa chambre, elle entend des chuchotements. En bas, tout le monde semble s’agiter, quelque chose se prépare. Dehors, elle salue sa maman qui lui demande d’aller cueillir des fleurs. La petite souris s’en va, avec son panier… Souricette se promène dans la forêt. Elle observe les jolies fleurs, et s’agenouille pour les sentir. Leur parfum est délicieux, Souricette hume, tout en cueillant quelques fleurs. Mais elle entend bientôt les cloches sonner.

Le livre sonore offre une expérience immersive grâce à une histoire tendre et amusante. Les jeunes lecteurs se trouvent transportés dans un univers chaleureux où l’attente d’un anniversaire devient une véritable aventure. Chaque page est agrémentée de sons et de musiques captivants, à actionner en appuyant sur l’étoile, qui enrichissent le récit et captent l’attention. Les mélodies sont adaptées à chaque situation, rendant la lecture interactive et joyeuse. Les illustrations, pleines de couleurs et de détails, complètent harmonieusement l’ensemble en donnant vie aux personnages et aux décors. Ce livre constitue une belle initiation à la lecture et à l’écoute pour les enfants, tout en stimulant leur imagination. Une réussite pour partager un moment ludique et éducatif autour de l’anniversaire d’une petite souris.

