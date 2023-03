LARSENE Un spectacle éMerveillant et éNerveillant !

Partagez





La Gaité Montparnasse est fière de présenter un spectacle inoubliable qui défiera votre perception de la réalité : le spectacle du mentaliste Larsene ! Depuis plus de 30 ans, le magicien est passé maître en manipulation, au sens propre comme au figuré. Beaucoup de stars voient en lui « le plus grand magicien » tant il sait nous perdre dans son voyage virevolant à l’humour ravageur.

LARSENE

à La Gaîté Montparnasse

Avant première le 03 avril 2023 à 20h30

puis à partir du 16 au 28 mai 2023

Le spectacle de Larsene est un mélange parfait d’illusion, de suggestion et de mentalisme. C’est une expérience unique qui est à ne pas manquer pour tous ceux qui cherchent à être émerveillés et fascinés. Les spectateurs ressortent de son spectacle avec une nouvelle appréciation de l’esprit humain et de ses capacités extraordinaires.

ENVOUTANT ET ÉNERVANT …

1000 superlatifs comme autant de morceaux de ce journal qu’il vient de déchirer devant vous et reconstituer à l’identique sans que vos yeux ébahis n’y puissent rien comprendre !

Sur scène depuis 30 ans, tombé dedans à 16 ans en rencontrant un magicien… et si finalement son plus beau tour de magie, c’était vous ?

Oui, Larsene est un alchimiste de l’interaction corrosive avec le public avec lequel il joue avec bienveillance…même si « ça énerve » de ne pas percer ses insondables mystères ! Mais il est très facile de se faire pardonner quand on est un mentaliste dont l’humour ravageur vous retourne comme une crêpe…

Il est ce genre de guide qui sait vous perdre dans son voyage virevoltant d’une heure quinze pour vous faire vivre une expérience unique et inoubliable. Le tout comme un sport (son terrain de jeu préféré) que vous n’auriez jamais pratiqué et qui fait que vous ressortirez de ce stand-up huilé à merveille… si différent !

Larsene est doué, provocateur, drôle, charismatique, charmeur. Il est la parfaite incarnation de cette longue liste de qualificatifs. Il joue de ses nombreux atouts pour offrir au public une animation magique à la fois captivante et raffinée. Sa dextérité à faire virevolter les cartes et sa rapidité d’exécution sont remarquables. Son humour savamment dosé renforce le capital sympathie du personnage qui reste élégant en toute circonstance.

Si un jour, au gré d’une sortie parisienne, vous remarquez une carte à jouer signée et collée au plafond, ne cherchez pas. C’est sa marque de fabrique. Il fait l’unanimité, quel que soit le contexte, et le public n’a qu’une seule envie : le revoir encore et encore !

En résumé, le spectacle du mentaliste Larsene à la Gaité Montparnasse est une expérience extraordinaire qui vous laissera émerveillés et fascinés. N’hésitez pas à réserver vos billets dès maintenant pour assister à l’un des spectacles les plus incroyables de l’année !

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

En avant-première le 3 avril 2023 à 20h30, puis du 16 au 28 mai 2023 à 19h (dimanche 16h30)

La Gaîté Montparnasse – 26 Rue de la Gaité, 75014 Paris

Réservation par téléphone : 01 43 20 60 56

Durée : 75 minutes sans entracte

Tarifs : de 28 à 42 euros

