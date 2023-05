HARIBO® P!K x Super Mario : Des bonbons qui font frémir nos papilles !

À l’occasion de la sortie du film Super Mario Bros, Haribo s’est dit que ce serait sympa de collaborer avec Nintendo pour créer des bonbons en édition limitée, inspirés des éléments emblématiques du jeu : la pièce, la super étoile et la fleur de feu. Des gourmandises piquantes qui vont faire frémir nos papilles au ciné, on adore l’idée !

Go au cinéma pour découvrir le film Super Mario Bros !

Super Mario Bros est à l’affiche les amis ! Soit, l’occasion pour les nostalgiques de se retrouver en immersion dans l’ambiance du jeu, en plein cœur du Monde Champignon, à la découverte des personnages iconiques. Les frères plombiers – Mario et Luigi – et autres stars du jeu, leur ami Toad, et la Princesse Peach, une vraie guerrière. Soit, la certitude de passer un bon moment pour les petits et grands enfants que nous sommes.

C’est typiquement le genre de film animé à voir en famille, accompagné de quelques bonbons HARIBO® P!K dans les mains. Un programme comme on les aime !

Des bonbons en édition limitée

Je trouve sympa que Haribo ait eu envie de collaborer à Nintendo pour proposer des bonbons pile dans le thème du jeu vidéo. Les bonbons gélifiés sont un petit peu acides, piquants même, gourmands quoi qu’il en soit. Personnellement, cela m’a ramené en arrière durant l’enfance lorsque je jouais à Mario avec mes amis. Et puis cela me fait plaisir de manger autre chose que des crocodiles, cela change un peu et je trouve ça chouette que Haribo lance des éditions limitées de temps en temps.

Vous l’aurez compris, si vous allez voir le film Super Mario Bros, vous être obligés d’emporter un sachet de ces bonbons acidulés au cinéma. Attention de ne pas tout manger d’un coup car il s’agit d’une édition limitée, mieux vaut faire durer le plaisir !