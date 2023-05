Les héros du CP – Le jardin magique

Le jardin magique est un nouveau titre de la collection Les héros du CP, des éditions Auzou, paru fin mars 2023. Un roman jeunesse, de Marie-Désirée Martins et Joëlle Dreidemy, qui propose de lire un texte adapté et de devenir un super-héros de la lecture !

Ce matin, en arrivant dans la cour de l’école, les héros s’interrogent. Il y a des sacs, des seaux, des pelles et de petits sachets par terre. Que peut-il bien se passer ? Madame Lami annonce que Madame Duc, la maman de Théo et de Lina, va aider à fleurir le jardin de l’école. En effet, la maman est spécialiste des plantes ! Les héros écoutent attentivement et semblent ravis. Jules s’amuse avec des choses qui ressemblent à de petites balles. Madame Duc le reprend en indiquant qu’il s’agit de bulbes de plantes. Chacun de ces bulbes donnera naissance à une plante spéciale…

Le livre, avec deux rabats, présente les personnages de l’histoire, avant de découvrir les mots-outils, les syllabes et les mots, à retrouver. Une façon d’appréhender la lecture, invitant à revoir simplement les sons et différents mots, souvent nouveaux. Des illustrations accompagnent ces mots, afin de mieux les comprendre et les assimiler. Puis débute l’histoire, très claire, aérée et donc adaptée aux jeunes lecteurs. De niveau de lecture 2, le roman est spécialement conçu pour les élèves de CP, en milieu d’année scolaire. Les enfants vont ainsi retrouver les héros, qui se mettent au jardinage et sont impatients de découvrir le résultat ! De nombreuses illustrations colorées, accompagnent également l’histoire. Les liaisons, des lettres colorées permettent d’accompagner les enfants dans la lecture. Deux jeux, à la fin de l’ouvrage permettent de définir si l’histoire a bien été comprise.

Le jardin magique est un nouveau roman jeunesse, de la collection Les héros du CP, des éditions Auzou. Un petit roman adapté à l’apprentissage de la lecture, avec des aides, un texte travaillé et aéré, pour accompagner les enfants, afin qu’ils puissent devenir, eux aussi, de super-héros !

