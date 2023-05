Shamisen – Une fable japonaise inspirée d’une histoire vraie

Shamisen est un récit complet, de Guilherme Petreca et Tiago Minamisawa, paru aux éditions Ankama, en avril 2023. Une bande dessinée qui vient présenter une balade onirique, une quête philosophique, s’inspirant de l’histoire de la goze Haru Kobayashi.

Le vent souffle fort et la pluie tombe abondamment. Une silhouette se profile malgré tout, dans le paysage. Bientôt la pluie devient flocons de neige. Une femme porte son enfant. Ils avancent combattant le froid et le vent. Malgré la météo hostile, la femme avance, un pas après l’autre, jusqu’à arriver non loin d’un bâtiment. Elle affronte les éléments déchaînés, pour se retrouver devant la porte éclairée de la maison. Elle prend son enfant dans les bras. Après un regard, elle chante et le sert contre elle, tout en chantant. Elle le dépose à terre, avant de frapper à la porte et de partir. Un homme découvre, sur le seuil de sa porte, un enfant en pleure. Il lui donne immédiatement le nom d’Haru. Quelques années plus tard, Haru est une belle jeune femme aveugle, qui joue du shamisen, un instrument traditionnel japonais. Elle tente ainsi de gagner sa vie…

Le récit est plutôt bien découpé, agréable à découvrir et se lit assez facilement. Il vient présenter l’histoire d’Haru Kobayashi, questionnant ainsi sur les fondamentaux de la vie. Dans cette balade onirique, on suit Haru qui va faire différentes rencontres, notamment avec des dieux, lui offrant ou pas, la paix et la quiétude. La bande dessinée est surprenante, elle invite à découvrir le folklore japonais, à travers cette quête philosophique, qui nous interpelle tous. Le pouvoir de l’art, le pardon, la mort, notre rôle sur terre, la vie, le bien, le mal sont autant de thèmes à retrouver à travers les chansons et les paroles pleines de sagesse, de l’héroïne. La mythologie japonaise est également à découvrir, à travers ce récit qui présente quelques dieux et déesses. Le dessin est superbe, très travaillé et doux, tout comme cette histoire touchante. L’ouvrage s’enrichit de documents complémentaires et d’un cahier graphique.

Shamisen est un bel album, inspiré d’une histoire vraie, des éditions Ankama. Une quête philosophique d’une femme, qui tout au long de sa vie va voyager et faire des rencontres qui vont l’enrichir, tout comme elle va partager et tenter de transmettre sa sagesse et sa façon de voir la vie, l’art…

