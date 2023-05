Porsche Cayenne, un SUV qui séduit depuis 20 ans

La légende Porsche a été adaptée avec succès à un tout nouveau secteur du marché. Un véhicule tout-terrain fiable, un partenaire de voyage luxueux et, en parallèle, une voiture de sport particulièrement émotive. La Porsche Cayenne a toujours été une attraction majeure pour la marque. Cette SUV (Véhicule Utilitaire Sport) a attiré de nombreux nouveaux clients et fans du monde entier au cours des 20 dernières années.

Des performances typiquement Porsche.

La firme Porsche ne se contente pas de construire un SUV conforme à la marque, mais veut donner du fil à retordre aux principaux concurrents du marché tout-terrain mais aussi un marché porteur comme l’achat cayenne occasion .

La première et la deuxième génération du Cayenne, appelées E1 et E2, sont sorties de la chaîne de production à Leipzig, puis à Osnabrück. Le lancement de la troisième génération (E3) en 2017 fait du Cayenne un véhicule de tourisme familial, mais aussi un robuste tout-terrain et une voiture de sport très dynamique aux performances typiquement Porsche. Grâce à ces caractéristiques, la Cayenne a largement contribué à façonner le secteur des véhicules SUV au cours des deux dernières décennies.

La polyvalence : des voitures de sport et tout-terrain avec un confort de longue distance.

Une suspension pneumatique à trois chambres et une direction à essieu arrière ont été spécialement développées à cet effet. La conception de la nouvelle carrosserie en aluminium a été conçue pour réduire le poids, ce qui rend le véhicule encore plus performant et plus souple.

La dynamique des virages a été gérée par des systèmes électroniques nouvellement introduits : Le Porsche Traction Management (PTM) répartit la puissance motrice entre les essieux arrières et avants selon un rapport de 62:38 de série. Le système d’entraînement était également variable grâce à un embrayage multidisque et pouvait mettre en œuvre n’importe quel rapport de puissance entre les roues avant et arrière entre 100:0 et 0:100 si nécessaire.

En dehors des routes pavées, les conducteurs du Cayenne pouvaient également compter sur une boîte de transmission à gamme basse pour améliorer la traction. Un différentiel central entièrement verrouillé empêchait les roues de patiner même si elles décollaient brièvement du sol. Dotées de ces capacités, les voitures Porsche Cayenne n’ont rien à envier aux célèbres tout-terrains de la concurrence, même lors des essais.

Introduction de systèmes de transmission hybrides et plug-in hybrides.

Dans la Cayenne Panamera S E-Hybrid, l’efficacité et la sportivité sont combinées de manière jusqu’alors inconcevable. Le système d’entraînement hybride rechargeable – avec sa puissance système de 306 kW (416 ch) (consommation de carburant combinée de 3,1 l/100 km ; émissions de CO₂ combinées de 71 g/km ; consommation électrique combinée de 162 Wh/km) et la capacité de sprinter de l’arrêt à 100 km/h en 5,5 secondes – offre le même niveau de performance qu’un moteur V8.

Pour le conducteur, la nouvelle batterie et le nouveau moteur électrique sont synonymes de performances de conduite électrique bien meilleures. L’accélération électrique de zéro à 50 km/h est de 6,1 secondes et la vitesse de pointe électrique de la voiture est de 135 km/h, ce qui est inégalé. L’autonomie électrique de la Panamera S E-Hybrid a été évaluée à 36 kilomètres lors des essais NEDC (Nouveau cycle européen de conduit). Une autonomie électrique réaliste en conduite quotidienne se situerait entre 18 et 36 kilomètres, voire plus dans des conditions particulièrement favorables.

Supercar sur tous les terrains : succès en rallye et records du tour de piste

Le Cayenne est une voiture sportive polyvalente qui a démontré ses capacités dans des conditions extrêmes. En 2006, deux équipes de rallye privées ont chacune engagé une Porsche Cayenne S dans le rallye Transsyberia, de Moscou à Oulan-Bator en Mongolie, en passant par la Sibérie, ils ont décroché la première et la deuxième position.

La Porsche Cayenne a engendré la dynamique économique nécessaire à un succès pérenne, sans pour autant négliger les valeurs sportives d’un véhicule de compétitions : Cette SUV a réussi à transférer avec succès la légende Porsche à un tout nouveau secteur de marché de voitures de luxe, confortables et sécurisées