Ne perds pas le loup de vue – Ed. Glénat jeunesse

Ne perds pas le loup de vue est un album jeunesse original, de Juan Arjona et Enrique Quevedo, paru en avril 2023, aux éditions Glénat jeunesse. Un livre drôle et surprenant, animé d’une surprise, qui fait référence à tous les contes où l’on retrouve un loup !

Le narrateur interpelle directement les enfants, expliquant qu’il faut ouvrir bien grand les yeux, car au beau milieu de l’histoire, le loup va disparaître ! Il va se volatiliser tout à coup, sans crier gare. Des moutons, non loin de là, se demandent où se trouve ce loup ! Ainsi, l’on retrouve l’animal en question, chez lui. Il est là, au début de l’histoire, sur la première page. Le loup est dodu, velu, ventru, repu, il digère un énorme repas… Au-dehors, les moutons attendent. L’un d’eux n’en revient pas que cette grosse bête va disparaître ! Le narrateur poursuit en affirmant que sur la deuxième page, l’animal est fort occupé à se brosser les crocs.

Le récit est assez original, avec une narration qui vient décrire les illustrations, en quelque sorte. Ainsi, il est affirmé, au début, que le loup est bien là, puis, effectivement, au milieu du livre, il disparaît ! Le livre fait référence à différents contes, où l’on retrouve ce fameux loup, offrant une dynamique et quelques répliques amusantes, de la part des autres personnages. En effet, l’histoire est pleine d’humour et accrocheuse, avec cette disparition soudaine et une fin animée surprenante ! Le texte est simple, entraînant et interactif, pour les jeunes lecteurs qui semblent participer pleinement à l’aventure. Le dessin est tout aussi vif, avec des personnages expressifs, un trait fin et fluide, et un univers doucement coloré.

Ne perds pas le loup de vue est un album plein d’humour des éditions Glénat jeunesse. Une histoire originale, dans laquelle les enfants vont voir disparaître le loup, comme par magie ! Mais attention, l’animal velu, ventru et poilu n’est jamais très loin…

