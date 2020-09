L’art du mensonge de Catherine Monroy paru aux Ed. Larousse

Les éditions Larousse présentent un essai vif, instructif et passionnant : L’art du mensonge de Catherine Monroy.

L’argument de l’essai :

À l’heure d’Internet et des fake news, la frontière entre le réel et la fiction est si ténue et poreuse que le mensonge, omniprésent dans notre société, semble avoir pris le contrôle de nos existences. Dans le monde politique – ce n’est pas vraiment une surprise – mais aussi dans les sphères économique, scientifique et dans la vie personnelle de chacun, avec cette idée communément admise que « tout le monde ment ».

Dans notre monde 2.0, la fiction des vérités alternatives tient lieu de véracité, et le bonimenteur est roi. Le mensonge est une chose sérieuse que l’auteure a décidé de traiter avec légèreté pour en démonter les mécanismes complexes : elle nous invite à un voyage subversif au cœur de ces petits arrangements avec la réalité qui parfois confinent à un art de haut vol, en y mêlant psychologie, philosophie, littérature et cinéma.

Voici donc tout (ou presque) ce que vous avez toujours voulu savoir sur le mensonge, sans jamais oser le demander.

Quelques mots sur l’auteure :

Après avoir été journaliste pendant dix ans, Catherine Monroy est scénariste pour la télévision depuis vingt ans et écrivain.

Elle a aussi été attachée parlementaire au Sénat. Un parcours de la quête de vérité à celle de l’illusion, combinée à l’art de mentir vrai qu’implique la fiction.

Mon avis de lectrice :

L’art du mensonge de Catherine Monroy est une lecture qui rend intelligent. Les thématiques sont fortes et très actuelles, donnant une foule d’informations précieuses. Les parties purement pédagogiques fixent les bases de la réflexion qui est relayée dans les parties plutôt analytiques du livre.

Ces correspondances donnent une belle richesse et une fluidité dans l’exposé de la réflexion de Catherine Monroy, tout en l’illustrant d’exemples concrets tirés du quotidien. De nombreux sujets autour du mensonge sont abordés tels que le mensonge pathologique, le mensonge en politique, la fiction, le mensonge en philosophie, la science du mensonge…

Cette variété de thèmes abordés permet de lire cet ouvrage comme un dictionnaire, sans être obligé de le suivre de manière linéaire. Ainsi, si un sujet vous passionne plus qu’un autre, vous pouvez lire les chapitres dans votre propre ordre de priorité.

Catherine Monroy aborde des sujets sensibles et parfois politiquement incorrects avec beaucoup de tact et d’élégance. Son style frais et dynamique donne un rythme soutenu à la lecture qui n’est jamais ennuyeuse. Elle sait capter notre intérêt par ses explications claires et précises.

Dans cette période difficile où les fake-news prolifèrent à la même vitesse que le virus, Catherine Monroy pose clairement les problématiques concernant ces mensonges qui nous entourent. Avec beaucoup d’intuition, elle propose des pistes d’analyse très convaincantes sur ces sujets troublants.

L’art du mensonge de Catherine Monroy paru aux éditions Larousse est un savant cocktail littéraire : un tiers de pédagogie, un tiers d’arguments intéressants, un tiers d’analyses brillantes, de quoi désaltérer votre soif d’informations. Bonnes lectures !