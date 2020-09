L’encyclo des petiots – Bonjour le corps

Bonjour le corps est un nouvel album de la collection L’encyclo des petiots, des éditions Langue au chat. Un livre documentaire, pour les jeunes lecteurs, paru en août 2020, qui propose de découvrir l’extraordinaire machine qu’est le corps !

Le livre débute en expliquant que tout débute avec une petite graine, que l’on appelle cellule ! La vie débute avec la fusion de deux cellules, le spermatozoïde et l’ovule. Un bébé va donc se construire et se former à partir de là, dans le ventre de la maman. Pour pouvoir découvrir les différents moments de la grossesse, une roue est à tourner, afin de regarder l’embryon évoluer.

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs vont découvrir différentes choses autour du corps humain. Après l’évolution de fœtus, les enfants découvrent donc les organes, les os, les muscles et la peau, la respiration, la digestion, le cerveau, les microbes, bactéries et virus et autres informations rigolotes.

A travers ce documentaire adapté, avec plein d’illustrations, schémas, de légendes, de petits paragraphes et d’animations, les enfants vont pouvoir découvrir tout ce qu’il y a à savoir sur le corps humain, tout en s’amusant à tourner des roues, à soulever des flaps et volets. Le livre est ludique, avec un vocabulaire adapté et des textes clairs et courts, pour les jeunes lecteurs. La dernière partie est amusante, avec des informations rigolotes sur notre corps, qui plaira aux enfants. Un grand poster détachable vient compléter le documentaire, pour retrouver quelques informations sur les records du corps et le squelette. Le dessin est expressif, avec un trait rond et doux, et un univers coloré.

Bonjour le corps est un nouveau documentaire de la collection L’encyclo des petiots, des éditions Langue au chat. Un livre passionnant, pour les jeunes curieux, qui vont pouvoir découvrir et mieux comprendre le fonctionnement du corps humain, extraordinaire machine !