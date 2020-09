Ma sélection pour prendre soin de son corps à la rentrée

Je ne sais pas vous, mais je trouve que la rentrée est la période idéale pour prendre des bonnes résolutions. S’inscrire à de nouvelles activités, réorganiser son travail, prendre soin de son corps… Du coup, j’adopte une nouvelle routine beauté qui évolue chaque année au gré de mes découvertes. Si vous aussi vous cherchez les bons produits pour chouchouter votre peau, découvrez ma sélection !

L’été, prendre soin de son corps est souvent la dernière de nos priorités. On a envie de profiter du soleil, des repas entre ami·e·s, on ne se repose pas forcément beaucoup. Il n’est donc pas rare de revenir à la rentrée avec les traits tirés, le teint gris et la peau tiraillée. Si vous faites partie, comme moi, des personnes qui “s’oublient” un peu l’été, alors c’est l’occasion de se remettre en selle. Prendre soin de son corps est très important, et ça passe par une routine beauté qui respecte la peau et la sublime. Voici mes incontournables de la rentrée.

Le soin exfoliant à l’Argan Bio Laino

À la rédaction, on est un peu fan des produits Laino, comme vous pouvez le voir ici ou encore ici. C’est donc sans surprise que leur nouveau soin exfoliant à l’Argan bio fait partie de ma sélection.

Sous la douche, j’aime revenir à des produits très naturels. Je me savonne essentiellement avec un véritable savon de Marseille fabriqué en France qui respecte ma peau. Mais une à deux fois par semaine, j’aime utiliser ce soin exfoliant pour éliminer les peaux mortes et m’offrir un petit massage plaisir.

La composition de ce soin exfoliant s’inspire du bassin méditerranéen pour les bienfaits de notre peau. En effet, Laino a sélectionné de la poudre d’Argan bio et du Sel de Camargue qui élimine les peaux mortes. Alliés à l’huile d’Argan, ce soin s’applique sous la douche en petits massages.

L’odeur est absolument divine, bien que légèrement forte. L’argan est bien présent, mais m’évoque un effluve de fleur d’oranger très agréable. Le granulé exfoliant est plutôt fin, mais efficace et laisse la peau toute douce. Comme tous les produits Laino, il laisse un léger voile gras mais ne colle pas en séchant et hydrate la peau en profondeur. Le gros plus de ce soin, outre le fait de contenir de l’huile d’argan Bio, est qu’il ne contient ni paraben, ni phénoxyéthanol. Et ça, on aime !

Le gel crème visage Respire

Je dois vous l’avouer, je fais partie des personnes chanceuses. Ma peau ne me fait aucune misère. Je n’ai pas vraiment souffert de l’acné pendant ma puberté malgré quelques boutons. Je n’ai pas de rougeurs faciles et mes règles ne provoquent qu’une légère poussée de sébum. Globalement, je n’ai donc pas vraiment de problème de peau. Mais j’ai remarqué qu’elle pouvait facilement se sentir agressée selon les périodes. J’essaie donc de la chouchouter quand je peux. Car même quand tout va bien, c’est important de prendre soin de son corps pour que ça dure. Et pour ça, le gel crème visage Respire est parfait pour moi.

Je dois dire que quand j’ai découvert cette crème, je n’étais pas ultra convaincue. En effet, n’étant pas du genre à me tartiner le visage de produit, je n’y voyais pas grand intérêt. Mais plusieurs choses m’ont décidée. D’abord, je l’avoue, l’odeur ! Elle est absolument divine et légère. Comme sa texture onctueuse et légère d’ailleurs. J’apprécie beaucoup l’effet légèrement rafraîchissant que ça provoque sur la peau. Mais bien sûr, ce qui m’a véritablement décidée est sa composition à 98% d’origine naturelle et vegan. Ainsi, elle est extrêmement bien notée sur Yuka et INCI Beauty, made in France et son emballage est recyclé et recyclable ! Que demander de plus ?

En terme d’utilisation, ce qui m’a finalement convaincu, c’est qu’elle pénètre ultra rapidement et ne colle pas. C’est vraiment quelque chose que j’apprécie dans les cosmétiques, donc je suis comblée à ce niveau-là. Grâce à l’alliance du millepertuis, de l’huile d’amande douce et d’acide hyaluronique, la peau est hydratée, apaisée et régénérée. Tout à fait ce que je cherche dans une crème pour le visage.

Huile sèche 2 en 1 Monoï et huile d’argan bio Energie Fruit

Pendant longtemps, seule la peau de mon visage bénéficiait de soins divers et variés, qu’ils soient bons pour elle ou pas d’ailleurs. Aujourd’hui, j’ai compris que prendre soin de son corps est aussi important que de son visage. Surtout les bras dont la peau est la plus exposée après le visage. La peau est sèche, les coudes sont rêches, on se gratte, on se cogne, on s’égratigne… Les bras en prennent pour leur grade et la peau s’abîme. C’est donc à leur tour d’être chouchoutés ! Moi qui ne suis pas très lait corporel, j’ai trouvé mon bonheur dans l’huile sèche, qui ne laisse pas de voile gras après utilisation ! Et j’ai eu un petit coup de coeur pour celle d’Energie Fruit que j’utilise après la douche.

Encore une fois, ce qui m’a conquis en premier est son odeur. À base d’huile d’argan et de Monoï, cette huile sèche laisse un voile parfumé absolument divin. Il faut dire que j’ai un petit faible pour l’odeur du Monoï qui me ramène tout de suite en vacances ! Là encore, nous sommes sur un produit avec des ingrédients presque tous d’origine naturelle, made in France et vegan. Ce n’était pas le cas pour leur version précédente et ils ont tenu à s’adapter aux valeurs de leurs client·e·s, initiative que je salue !

La présence d’huile d’argan permet de lutter contre la déshydratation de l’épiderme et garder une peau douce et souple toute l’année. Conçue principalement pour la période estivale, je compte pourtant l’utiliser toute l’année ! Comme ça, chaque matin je me sentirais en vacances. Le petit bonus : cette huile sèche peut s’utiliser en huile de massage pour un instant détente garanti ! Elle peut même s’utiliser avec parcimonie sur les cheveux pour les hydrater et les faire briller.

Et le soir, je complète mon rituel beauté avec mon kit layering Païma pour un visage en pleine santé.

Et vous, quel est l’incontournable de votre routine beauté ?