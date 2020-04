Laino : Nouvelles crèmes pour les mains fruitées, florales & gourmandes

En cette période de confinement, je ne cesse de m’hydrater les mains dès lors que j’en ressens le besoin, c’est-à-dire : souvent ! Récemment, j’ai eu le plaisir de recevoir les deux nouvelles crèmes pour les mains de la marque Laino, prévues pour les mains sèches à gercées, à savoir : la crème Framboise senteur Pivoine et la crème Miel senteur Fleur d’oranger. J’ai pu les tester durant un bon mois, voici mon avis sans filtre !

Laino est une marque qui a su me convaincre maintes et maintes fois. Elle propose une large gamme de produits naturels pour toute la famille : gels douche, crèmes hydratantes, démaquillants, soins pour le corps, etc. D’ailleurs, je vous encourage vivement à cliquer ICI pour (re)découvrir nos diverses revues sur la marque afin de vous en faire une idée.

Bref, j’étais donc très enthousiaste à l’idée de tester ces deux nouvelles crèmes pour les mains Laino. Surprise aussi de voir que la marque a décidé de proposer des soins un peu plus parfumés, plus fruités.

Pour tout vous dire, je ne raffole pas de gourmandise lorsqu’il s’agit de crèmes pour les mains. J’apprécie davantage les odeurs naturelles de karité ou de cire d’abeille. D’ailleurs, Laino en propose une que je connais aussi très bien, il s’agit de la crème Pro Intense, un de leur best-seller, parfait pour soigner les gerçures notamment.

Mon avis sur les nouvelles crèmes pour les mains Laino

Quoi qu’il en soit, je ne peux pas dire que je n’ai pas aimé ces deux crèmes pour les mains. Mais, il a quand même fallu que je m’habitue un petit peu aux odeurs. Ma préférence : la crème pour les mains au miel senteur fleur d’oranger. Ah le miel ! Je l’aime partout celui-ci.

Plus sérieusement, elle est divine. Au départ, elle surprend un peu car on s’attend à quelque chose de très cocooning. Mais la fleur d’oranger vient mettre un coup de frais dans la composition, la rendant un peu moins sensorielle. Les deux ingrédients se marient à merveille. On ne peut pas dire que l’un se démarque plus que l’autre.

La crème pour les mains à la framboise senteur pivoine est assez surprenante au départ. Il faut dire que je n’avais jamais testé de soins senteur pivoine. Sans surprise, elle est très florale, néanmoins délicate. Puis, on s’habitue rapidement.

Quoi qu’il en soit, côté compo et texture : incroyable ! J’ai été très surprise par la richesse de la crème et le fait qu’elle pénètre pourtant très rapidement dans la peau. Ce sont deux crèmes que j’ai utilisées le soir essentiellement. Je masse longuement mes mains, histoire d’hydrater l’épiderme en profondeur.

J’ai vu des résultats au bout de quelques jours. Ma peau était moins rugueuse, plus douce aussi. Bref, j’ai apprécié qu’elle ne colle pas également !

Si vous recherchez une crème pour les mains qui fonctionne vraiment, à la composition naturelle, je vous les conseille forcément. Les fans de l’odeur de fleur d’oranger vont adorer. Quant aux adeptes de miel et de fruits, ils s’y retrouveront aussi.

Quels autres produits me conseillez-vous dans la marque ? Peut-être aimeriez-vous que je fasse d’autres revues sur d’autres produits ?