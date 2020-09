In & Out, 12e édition du film queer de Nice du 10 au 18 septembre

Quelques jours après Cannes, la douzième édition du festival In & Out aura lieu à Nice du 10 au 18 septembre et mettra à l’honneur le réalisateur Sébastien Lifshitz qui viendra présenter le 16 septembre en avant-première “Petite fille” après avoir répondu aux questions du critique Jean-Sébastien Chauvin lors d’une masterclass à la cinémathèque.

Des films en avant-première

Sont prévues également de nombreuses avant-premières de films pour la plupart sélectionnés dans plusieurs festivals internationaux : Garçon chiffon de Nicolas Maury (il bénéficie du label Festival de Cannes 2020 et vient d’être présenté au festival d’Angoulême), Moffie d’Olivier Hermanus (Mostra de Venise 2020), Un printemps à Hong Kong de Ray Yeung (Festival de Berlin 2020), Baby Jane de Katja Gauriloff, Postards from London de Steve McLean, La première marche de Hakim Atoui et Baptiste Etchegaray.

Du cinéma, une exposition photos et un one woman show

Parmi les autres temps forts de cette édition 2020 :

Short en queer avec une sélection des meilleurs courts métrages LGBT de l’année.

avec une sélection des meilleurs courts métrages LGBT de l’année. Une séance patrimoine avec la projection de Lèvres rouges d’Harry Kumel avec Delphine Seyrig dans l’un de ses plus beaux rôles.

avec la projection de d’Harry Kumel avec Delphine Seyrig dans l’un de ses plus beaux rôles. Des séances replay afin de voir ou revoir des films sortis durant l’année : Brooklyn Secret d’Isabel Sandoval, Eté 85 de François Ozon, Les reines de la nuit de Christiane Spiero…Au total, ce seront six films à voir tous les jours au cinéma Mercury à 17h30.

afin de voir ou revoir des films sortis durant l’année : Brooklyn Secret d’Isabel Sandoval, Eté 85 de François Ozon, Les reines de la nuit de Christiane Spiero…Au total, ce seront six films à voir tous les jours au cinéma Mercury à 17h30. Une exposition photographique de Lou Spry et Nathalie Léger qui nous proposeront “une douce transgression au-delà du genre” à la galerie Uni-Vers-Photos.

qui nous proposeront “une douce transgression au-delà du genre” à la galerie Uni-Vers-Photos. Le seule-en-scène d’Anne-Gaelle Duvochel, “Dans la peau de la panthère”, voyage intérieur bouleversant d’une identité en transition, au théâtre de l’Eau Vive.

Prix KLM du public

Une nouvelle fois, In & Out offrira au public la possibilité de décerner deux prix parmi les films projetés : celui du meilleur long métrage et celui du meilleur documentaire. Les participants au vote pourront gagner, par un tirage au sort, un billet d’avion pour deux personnes ainsi que de nombreux coffrets DVD.

Pour plus de renseignements sur le festival : www.lesouvreurs.com