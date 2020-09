Pionnières – Nellie Bly

Nellie Bly est le deuxième tome de la série Pionnières, qui met au premier plan des femmes audacieuses, qui ont su s’imposer dans des univers masculins. Une bande dessinée de Nicolas Jarry et Guillaume Tavernier, paru aux éditions Soleil, en août 2020.

Dans un asile, dans la pénombre de la nuit, qui a envahi sa chambre, une jeune femme se répète qu’elle n’est pas folle. Elle essaie de se convaincre que ce n’est qu’un mauvais rêve. Et pourtant ce cauchemar est bien réel, des souvenirs d’avant son internement s’effacent. Il y a quelques jours encore, elle était dans sa chambre au 23 Park avenue… New York, 1887, mademoiselle Bly reste assise, sans bouger, sur un canapé. Pourtant à sa porte, deux personnes frappent fortement, s’inquiétant. Madame Lees et John y vont chacun de leur commentaire, et tentent d’ouvrir la porte, mais rien n’y fait, Nellie ne répond pas. Après quelques instants, les deux personnages abandonnent, et tenteront de passer le lendemain, pour voir s’il y a du changement. Le lendemain, alors que madame Lees apporte le petit-déjeuner à Nellie, elle voit la porte entrouverte et personne à l’intérieur…

Le récit est captivant et intéressant, avec ce mystère, dès le début de l’histoire et cette enquête aussi effrayante que passionnante, sur un asile et ses méthodes. Une histoire complète, dans ce nouveau tome, qui présente une femme journaliste américaine, Nellie Bly. La bande dessinée décrit plus particulièrement une immersion de la jeune femme, dans un asile, afin de dénoncer les terribles conditions des patients. Une aventure difficile et dangereuse, entre la découverte de patientes pas vraiment folles, les infirmières persécutrices et l’insalubrité de l’hospice, qui révèle bien des malaises et des conditions déplorables. Le récit est réellement captivant, avec cette enquête périlleuse et cette investigation incroyable, démontrant une femme déterminée et forte. A la fin de l’album, un cahier documenté de 7 pages présente la vie de Nellie Bly, pionnière du journalisme en immersion, dénonçant les inégalités et injustices de son temps.

Nellie Bly est le deuxième tome de la série concept Pionnières, des éditions Soleil. Une bande dessinée captivante présentant une journaliste américaine courageuse et déterminée, qui s’infiltre et s’immerge dans un asile psychiatrique, pour y dénoncer des horreurs…