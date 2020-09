Les cahiers du dessinateur – Dessiner les animaux

Dessiner les animaux – 50 modèles pour débuter est un nouvel ouvrage souple, des éditions Mango et de Lise Herzog, paru en février 2020. Un cahier souple qui propose aux débutants de dessiner des animaux, d’apprivoiser des formes souples et en mouvement.

Un sommaire présente les différentes parties de l’ouvrage, permettant ainsi de catégoriser les animaux, et de finir correctement son dessin selon différentes techniques et matériaux. Avant de commencer, quelques explications et informations sont également à retrouver, pour réussir à dessiner les animaux, selon leur morphologie, tout en essayant de leur donner vie en évitant de les figer. Le livre propose donc des ébauches de familles, à compléter en repérant les formes communes à d’autres animaux, qui ne sont pas représentés. D’autres animaux offrent des proportions plus improbables, qui semblent difficiles, aussi l’observation est essentielle, pour essayer des variantes, étirer les pattes, allonger les oreilles…

Après les conseils, astuces et autres informations utiles, l’apprentissage débute avec les animaux marins. Les croquis en pas à pas d’un dauphin, d’une baleine et de requins sont donc à retrouver sur cette première page, avec de l’autre côté la finition d’un dessin au crayon de couleur noir. Ainsi de suite, les dessinateurs débutants découvrent des formes, les volumes des corps, pour travailler ensuite, les détails.

A chaque double page, sont à retrouver des croquis, des dessins, la finition des dessins avec des matériaux différents, et des explications, comme des légendes, pour accompagner chacun des traits, afin de réaliser de parfaits animaux. Ces petits paragraphes sont clairs, précis, permettant de réaliser ces animaux présentés. Les illustrations sont réalistes, la technique simple et efficace, avec de nombreux conseils et astuces. Pour visualiser plus facilement les points essentiels, tous les modèles sont décomposés en 2 à 5 étapes. Enfin, pour finaliser les dessins, diverses techniques sont expliquées et détaillées, pour donner du relief et du caractère au sujet.

Dessiner les animaux – 50 modèles pour débuter est un cahier souple permettant de se laisser guider, afin de réaliser de jolis dessins d’animaux. Un livre des éditions Mango, qui propose une cinquantaine de modèles décomposés en plusieurs étapes faciles à suivre et offrant diverses techniques pour finaliser le travail.