Les géants, le premier tome, Erin

Erin est le premier tome d’une nouvelle série jeunesse, des éditions Glénat, paru fin août 2020. Une bande dessinée de Lylian, Paul Drouin et Lorien Aureyre, qui présente un récit d’aventures fantastiques, entre action et émotions, avec une jolie parabole écologique.

Groenland, au cœur des grandes étendues glacées de la région de Qaanaaq, deux traineaux semblent braver la tempête. Un homme conduit un autre vers un lieu où un jeune garçon a fait une découverte. Monsieur Orlov s’inquiète, mais le père du jeune Yatho tente de le rassurer, affirmant qu’il est un enfant solitaire et qu’il a l’habitude de s’éloigner du village pour chasser. Mais depuis qu’il a fait cette étrange trouvaille, le jeune garçon n’est plus tout à fait le même, il semble perturbé et agressif. Les deux traineaux s’arrêtent devant une grande falaise et une faille. Les deux hommes et Yatho vont devoir continuer à pied. Ils pénètrent dans la faille, découvrant ce glacier qui s’est formé il y a plus de 15 millions d’années. Ils arrivent bientôt dans une grande salle, avec des trous permettant d’illuminer la cavité. Dans la glace, une forme se dessine…

Erin se réveille en panique, à cause d’un cauchemar qui ne fait que revenir. Elle a perdu ses parents dans un accident, elle est la seule survivante. Elle est maintenant avec son cousin Patrick, ainsi que Kate et Connor. Elle tente vivre, jouer avec son cousin rassurant ainsi son oncle et sa tante, mais la jeune fille a le cœur brisé. Elle va trouver du réconfort dans son jardin qu’elle chérit et en forêt, dans sa cabane. C’est là qu’elle va faire une curieuse rencontre. Un être gigantesque et végétal va prendre soin d’Erin, expliquant que l’un et l’autre sont liés. La bande dessinée présente deux découvertes incroyables, un géant qui semble terrible et un autre, Yrso, plutôt doux et affectueux, qui prend soin depuis toujours de la jeune Erin. L’aventure débute avec quelques explications et une suite prometteuse, invitant à découvrir d’autres enfants et êtres gigantesques, dont le destin est de sauver la planète. Le récit est fluide, bien découpé, entre aventures, émotions et actions, avec un rappel écologique que les géants représentent. Le dessin est dynamique, moderne et plutôt rond et plaisant, avec un univers coloré et quelques belles planches.

Erin est le premier tome d’une nouvelle série jeunesse, des éditions Glénat, débutant avec cette bande dessinée plutôt prometteuse. Aventures, fantastique, émotions, danger, magie, écologie et nature, sont au cœur de ce récit captivant et titanesque.