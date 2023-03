Le bébé Yack – Lu Fraser & Kate Hindley

« Le bébé Yack » est un album jeunesse écrit par Lu Fraser et illustré par Kate Hindley disponible aux Éditions Little Urban. Il raconte l’histoire de Gertie qui apprend qu’elle va devenir grande sœur. Et si elle se montre euphorique au début, elle va rapidement s’inquiéter du fait qu’elle va devoir partager sa maman avec un second bébé yack.

Dans ce nouvel album, les auteurs proposent aux enfants de découvrir une nouvelle aventure de la famille de yacks. Ici, Bertie apprend qu’elle va devenir grande sœur. Elle prend très bien la nouvelle, prête à partager ses jouets, livres et jeux. Mais quand elle prend conscience qu’elle devra partager sa maman, elle est tout de suite prise de panique. Elle se demande si elle aura la place pour deux enfants dans son cœur. Aussi, quand maman yack revient avec bébé yack, Bertie comprend qu’elle peut tout à fait les aimer tous les deux. Plus encore, Bertie se rend compte elle-même qu’elle a beaucoup d’amour à donner à sa petite sœur.

Il règne un univers à part au cœur des aventures de la famille des yacks. S’ils sont gros et imposants, ils n’en restent pas moins doux et attentionnés. Les enfants n’auront aucun mal à s’attacher à ces animaux au grand cœur. Le livre en lui-même est original par son format assez imposant, la narration plutôt riche et animée, et ces belles illustrations qui nous embarquent au sommet des monts enneigés. Elles méritent d’ailleurs qu’on s’y attarde davantage car elles sont superbes : l’expression des personnages, la prédominance mélangée aux détails. Les couleurs notamment, ce bleu omniprésent joint à d’autres couleurs plus chaudes. Et si les auteurs ne manquent pas d’imagination, les illustrations sont réalistes : les paysages enneigés, les livres par milliers au cœur de l’histoire, et bien sûr l’amour, cet amour familial précieux pour tous, ici ou ailleurs.

« Le bébé Yack » fait partie des livres à découvrir sans plus tarder. Et pour ceux qui seraient tombés sous le charme de Bertie, n’hésitez pas à lire l’album précédent, à savoir « Le plus petit Yack », toujours aux Éditions Little Urban.