Comment bien choisir son agence evenementiel pour un événement d’entreprise ?

Face à la multiplicité des agences événementielles, faire un choix peut se révéler être un vrai casse-tête. Pour s’assurer un événement réussi et à son image, il est essentiel de choisir la bonne agence, celle qui saura écouter les besoins de son client et de créer un moment unique. Quelles sont les différentes étapes dans la recherche de son partenaire d’événement ? Quels sont les critères impératifs dans le choix d’une agence ? Vous trouverez dans cet article toutes les clés pour dénicher l’agence événementiel parfaite qui saura sublimer votre événement.

Pourquoi faire appel à une agence événementiel ?

Que vous organisiez une soirée d’entreprise ou un lancement de produit, organiser un événement avec agence événementiel fera toute la différence. Ces professionnels de l’événementiel sollicitent toutes leurs compétences pour créer de A à Z des séminaires d’entreprise, une campagne de street marketing, un cocktail dînatoire ou même un team building. Vous l’aurez compris, une agence événementiel s’attaque à tous types d’événements.

En fonction des attentes et du budget de son client, une agence événementiel peut organiser pleinement ou partiellement une manifestation. Du choix des différents prestataires, des lieux, la gestion des invitations à l’installation de la scénographie événementielle, le savoir-faire d’une agence événementiel se positionne sur tous les fronts.

Sélectionner une agence événementiel qui partage vos valeurs

Afin d’organiser un événement d’entreprise sur-mesure qui soit à la hauteur de vos attentes, il est essentiel de choisir une agence capable de comprendre vos enjeux et votre cahier des charges. Si l’agence événementiel s’occupe de toute la réalisation de votre soirée d’entreprise ou de votre lancement de produit, vous serez tout de même amenés à travailler main dans la main pour valider des propositions ou encore suivre le fil de l’avancement de votre projet. C’est une véritable relation de confiance qui devra alors s’établir entre votre prestataire et vous. Dès votre première rencontre, une bonne agence événementielle saura installer un climat naturel spontané et authentique, qui s’intéresse réellement à l’histoire de votre entreprise et apporte sa pointe de créativité qui fera toute la différence.

Compter sur une agence événementiel, c’est aussi s’assurer de son engagement. Les valeurs défendues diffèrent en fonction de chaque agence. Il est impératif pour votre image de marque de s’associer avec des collaborateurs qui partagent une philosophie similaire. Par exemple, si votre entreprise prône des valeurs humanistes et un certain sens créatif, vous pourrez vous tourner vers l’agence événementiel Paris LNDP. Cette agence pas comme les autres propose des solutions innovantes tout en respectant ses engagements humains. Une partie de son économie vertueuse est redistribuée chez Les Nanas d’Paname, un collectif féminin éclectique, inclusif et inspirant.

Comparer les tarifs proposés par les différentes agences pour votre soirée d’entreprise

En fonction de votre événement et de vos attentes, les tarifs seront forcément différents. Une agence événementielle sérieuse vous fourniras un devis détaillé et personnalisé de ses différentes prestations. Recevoir des devis vous permettra de faire un premier tri et d’identifier plus facilement l’agence qui vous apporte les réponses les plus en adéquation avec votre projet.

Vérifier les réalisations et les avis clients des agences événementiel

La bonne réputation d’une agence est un facteur capital dans votre choix. Pour vous assurer de l’expertise de ces professionnels de l’événementiel, vous pouvez observer ses réalisations précédentes, les avis clients ainsi que leurs témoignages. Cela vous permettra à la fois de mieux identifier les champs d’expertise mais aussi de découvrir la « signature » de l’agence, c’est-à-dire les éléments reconnaissables de son identité scénographique, conceptuelle et émotionnelle que vous pourrez retrouver dans votre futur événement. C’est aussi l’occasion de témoigner de la diversité des différents projets, de leur qualité, leur complexité… Si vous trouvez les réalisations inspirantes, alors il y a des chances que vous ayez trouvé chaussure à votre pied !

Pour aller plus loin, vous pouvez aller jusqu’à contacter vous-même les précédents clients pour échanger avec eux directement.

Une bonne agence événementiel est capable de gérer les imprévus d’un événement d’entreprise

Il est rare que le chemin vers un événement ne soit pas semé d’embûches. En fonction de votre cahier des charges, ou plus souvent dûs à des facteurs extérieurs, les aléas font régulièrement partie intégrante de l’organisation d’un événement. Intempéries, fermeture du lieu de réception, prestataire empêché à la dernière minute…Une complication est vite arrivée. Pas de quoi paniquer cependant, en ayant choisi une bonne agence événementielle, vous devriez être à l’abri de toute inconvenance. Étant habitués aux imprévus, les chefs de projet événementiels prévoient régulièrement des plans B, ou trouvent parfois même de meilleures solutions de manière rapide et efficace !

En choisissant la bonne agence événementielle, vous proposerez à vos invités un projet qui vous mettra véritablement en valeur, c’est l’occasion de créer un lien fort à la fois avec vos collaborateurs et vos convives.