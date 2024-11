Le calendrier de l’Avent Blissim 2024 révèle notre beauté !

Les amis, j’ai une super nouvelle à vous annoncer : j’ai reçu le calendrier de l’Avent Blissim 2024 ! Vous n’imaginez même pas à quel point j’avais envie de vous le présenter. Préparez-vous, car vous allez en prendre plein les yeux. L’équipe a fait très fort cette année, et je vous dis tout !

Blissim – Une box beauté tendance

Je ne vais pas trop m’attarder sur Blissim, car rares sont les personnes qui ne connaissent pas la box beauté. Si vous me suivez, vous savez que j’ai eu l’occasion de vous présenter ses box mensuelles. Chaque mois, on reçoit entre 5 à 6 produits dans des thématiques diverses et variées. Blissim collabore souvent avec des marques LifeStyle, ce qui donne des box esthétiquement super jolies. En plus, la marque possède une boutique en ligne où l’on peut retrouver les produits glissés dans les box et bien d’autres. Plusieurs marques phares sont disponibles, et les prix sont hyper attractifs, surtout pour les abonnés. C’est un mode de fonctionnement qui m’a conquise depuis le début, ayant été moi-même cliente pendant plusieurs années.

Vous souhaitez vous abonner à la box Blissim ? C’est possible, ICI*.

Le calendrier de l’Avent Blissim 2024 – Je vous dis tout !

Le calendrier de l’Avent 2024 Blissim change un peu des années précédentes sur le plan esthétique. Je le trouve encore plus féminin ! L’équipe a su faire un clin d’œil à la période festive de Noël avec un joli ruban qui recouvre chaque case, donnant envie de le dérouler comme un cadeau. Le rose/fuchsia est omniprésent, avec quelques paillettes dans l’écriture. Bref, le pari de proposer un calendrier de l’Avent féminin et festif est réussi !

En route, à la découverte de 24 surprises…

Il possède 24 cases, soit 24 surprises à découvrir tout au long du mois de décembre. Ce que j’apprécie particulièrement, c’est la cohérence entre chaque case, notamment dans les soins, qui sont majoritaires. C’est sûrement un choix réfléchi de l’équipe, consciente de l’importance de prendre soin de sa peau, surtout en hiver, lors de ces petites soirées passées au chaud sous un plaid après une bonne routine réconfortante.

Un contenu impressionnant

Le contenu du calendrier de l’Avent Blissim 2024 est impressionnant. Proposé au prix de 69.99 € pour plus de 400 € de produits, c’est du jamais vu ! Blissim gâte ses abonnées et futures abonnées, et je trouve cela génial pour fidéliser ses clientes. Les marques sélectionnées sont variées : on retrouve des noms connus comme Caudalie et Erborian, mais aussi des marques qui mériteraient d’être davantage connues, telles qu’Endro, Able Skincare et La Chenaie.

Une proximité appréciable avec ses clientes

Blissim a bien compris l’importance de prendre soin de sa peau. Sur Instagram, il n’est pas rare que des produits soient présentés par les équipes, ce qui crée une proximité appréciable pour obtenir des détails sur les produits et les marques. Personnellement, j’aime bien regarder leurs lives de temps en temps, cela me donne des idées de cadeaux de Noël, notamment lorsqu’ils proposent des box en édition limitée, super sympas !

Alors, est-ce que j’aurais pu acheter la box ? OUI ! Est-ce que j’aurais pu l’offrir à une copine ? OUI ! C’est typiquement le genre de cadeau à se faire pour tester de nouveaux soins et produits.

Quelques secrets sur son contenu

Je me répète, mais vous savez que je n’aime pas révéler le contenu des calendriers, surtout lorsqu’il s’agit de calendriers multimarques. Ce que je peux vous dire, c’est que Blissim a glissé un parfum en full size, des soins hydratants, quelques pièces de maquillage et pas mal de soins pour les cheveux. Pour celles qui souhaitent connaître le contenu, pas d’inquiétude, Blissim le révèle ICI*.

Bon, vous l’aurez compris, je vous conseille vivement de vous offrir le calendrier de l’Avent Blissim 2024. Franchement, je le trouve génial, riche en produits, et son prix est très compétitif par rapport à d’autres calendriers de l’Avent beauté.

Alors, prêtes à découvrir 24 surprises* durant tout le mois de décembre ? Dépêchez-vous, car il y a de fortes chances qu’il soit bientôt épuisé !

*liens affilié, offert.