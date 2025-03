Le chant de la femme parfaite – Ed. Delcourt

Le chant de la femme parfaite est un récit complet, de Makyo et Bruno Cannucciari, paru en février 2025, aux éditions Delcourt. Un récit étrange, sur les traumatismes, la maladie, la rupture amoureuse, les mécaniques du cerveau, crises, hallucinations…

En Afghanistan, dans une base, des militaires se prennent en photo, font des rondes… L’un entre dans un bâtiment, s’installe devant l’ordinateur, réfléchit et voit son mug trembler. L’objet se met même à voler, léviter… Puis, ce sont tous les petits objets autour de lui, qui commencent à se lever dans les airs. La tablette, le clavier, la souris, les crayons, le mug s’élèvent. Le militaire prend peur et sort, pour demander à un camarade de venir voir. Tout retombe au sol et sur le bureau. Lorsque l’autre soldat arrive, il ne voit rien d’autre qu’un peu de bazar et le mug renversé ! Alan affirme que tout était en train de voler… L’autre lui demande s’il a pris son médoc pour le paludisme et pense qu’il est fatigué. Alan reste hébété, il s’assoit de nouveau devant son bureau, prend trois cachets et travaille sur son ordinateur…

La bande dessinée plonge dans un univers où réalité et fantastique s’entrelacent. Alan, ancien cryptologue militaire, vit dans l’ombre de la guerre, marqué par une erreur tragique. Atteint d’une forme incurable de paludisme, il cherche des réponses à ses souffrances, tout en poursuivant des recherches sur les ondes électromagnétiques. Lorsque sa femme le quitte, il sombre dans des crises et hallucinations. Un jour, il rencontre une mystérieuse femme, sosie de son ex-compagne, qui détient un pouvoir de guérison par la voix. Le scénario de Makyo, même s’il manque parfois de profondeur, reste captivant et riche en émotions. Les dessins de Bruno Cannucciari, doux et précis, apportent une dimension visuelle magique à l’histoire. L’album interroge sur la guerre, la maladie, mais aussi sur l’amour, la guérison, les croyances et les mondes parallèles. Une belle réflexion, à la fois poignante et poétique.

Le chant de la femme parfaite est un récit complet fantastique, des éditions Delcourt. Un album captivant et poétique, malgré la douleur ressentie par le personnage principal, entre maladie et rupture amoureuse, qui vient interpeller sur différents thèmes intéressants.

