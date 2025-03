Mandalas Pâques – Ed. Larousse jeunesse

Mandalas Pâques est un cahier souple, des éditions Larousse jeunesse, paru en mars 2025. Un Art Book, pour les enfants, qui propose une activité créative et relaxante. Au fil des pages, les jeunes créateurs et créatrices vont pouvoir entre style et couleurs, colorier une soixantaine de modèles !

Le cahier souple carré propose aux enfants de colorier plus de soixante modèles, autour du thème de Pâques. De jolis dessins à mettre en couleurs, selon les envies de chacun, qui débutent avec un beau mandala floral, où se cachent de petits lapins ! Le deuxième dessin est un panier rempli d’œufs aux motifs riches. Des jolis œufs qui semblent fraîchement dessinnés, et à mettre en couleurs, pour fêter Pâques. Le troisième dessin présente un lapin, dans le jardin, avec des jonquilles et un bel œuf ornementé, lui aussi. Là encore, il y a des enluminures, de nombreux motifs, à colorier, pour embellir et détailler ces arabesques.

L’Art Book à colorier est riche et plaisant. Il offre à découvrir et à mettre en couleurs un bel éventail de dessins. En effet, les illustrations sont riches et variées, tout en restant dans le thème de Pâques. Les jeunes créateurs et créatrices retrouveront avec plaisir des œufs décorés, des lapins, des jonquilles, des paniers, des poussins, des cloches, des pinceaux, des agneaux, des fleurs, des papillons… Les dessins et motifs aux traits raffinés et à la composition riche sont captivants et plairont à toutes et tous. Des détails, plus ou moins fins, permettront de se concentrer plus ou moins sur les dessins et le coloriage. L’activité permet ainsi un moment calme, de détente et de créations. Les pages se détachent, permettant d’offrir les dessins ou de les afficher.

Mandalas Pâques est un cahier souple à colorier, des éditions Larousse jeunesse. Un ouvrage carré, qui propose plus d’une soixantaine de coloriages, autour du thème de Pâques, suggérant une activité créative et relaxante, pour les enfants.

Un cahier à retrouver sur Amazon