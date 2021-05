C’est aux éditions Hugo jeunesse qu’est paru Le gros livre des blagues et des jeux, en mai 2021. Un livre pour tous, de 7 à 77 ans, de Sandra Lebrun, qui propose 150 jeux divers et variés et de 200 blagues et devinettes, pour rires entre amis ou en famille.

Le livre est carré, petit et assez maniable et pratique, pour être emporté facilement en vacances, dans un petit sac. Un ouvrage ludique, de 172 pages, qui débute avec une double page de blagues, devinettes et énigmes. Une pyramide mathématique est également à découvrir et solutionner pour aider une momie à trouver les nombres manquants. Un jeu simple, de logique et de mathématiques, dont la solution se trouve juste en dessous. Des blagues de Toto sont à retrouver à la page suivante, avant de trouver un dessin en points à relier. Un adorable animal dissimulé sous plus de 100 points à relier est à coup sûr une activité qui plaira aux enfants.

Ainsi de suite, des blagues, devinettes, charades et énigmes sont suivies par des jeux variés, comme des labyrinthes, des points à relier, des rébus, des sudokus, des jeux d’observations, d’intrus, des jeux de différences, d’ombres, cherche et trouve, de jumeaux, des dessins… Le livre est très complet et plaisant, suggérant de s’amuser pendant des heures, que ce soit seul ou à plusieurs, entre les jeux divers et les blagues et énigmes à partager. Plusieurs blagues à Toto sont à découvrir, mais aussi environ 200 blagues et devinettes, tout comme 150 jeux pour jouer et s’occuper seul. Les thèmes sont variés, entre l’école, les mathématiques, la logique, l’observation, mais aussi la mer, les animaux, le foot, la neige, les momies, l’espace… Le format est pratique et permet de le transporter facilement dans un sac pour les vacances, ou encore pour le trajet en voiture ou train.

Le gros livre des blagues et des jeux est un ouvrage, des éditions Hugo jeunesse, qui propose aux enfants et même aux plus grands de s’amuser seul ou entre amis ou en famille, entre fous rires et jeux variés pour se distraire et s’amuser entre logique et observation.