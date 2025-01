Le guide visuel des samouraïs et des ninjas – Ed. Larousse

Le guide visuel des samouraïs et des ninjas est un beau documentaire, de Rachid Baala, paru aux éditions Larousse, en septembre 2024. Un ouvrage, pour les jeunes lecteurs, qui vient rétablir l’authentique histoire de ces illustres guerriers japonais, à travers un récit passionnant.

A l’époque Sengoku, de 1467 à 1568, le Japon traverse une période turbulente et violente de son histoire. Le pays se trouve alors divisé en plusieurs clans rivaux. Les seigneurs de la guerre se livrent une lutte acharnée pour contrôler les territoires. Durant ces nombreuses batailles, les samouraïs, redoutables guerriers aux armures étincelantes, connaissent leur heure de gloire. Ce qui est moins connu, c’est le rôle crucial des ninjas. Ce sont de mystérieux guerriers de l’ombre, qui sabotent, espionnent et assassinent en toute discrétion. Dans ce contexte chaotique, le shogun Tikugawa leyasu s’entretient en secret, dans son château d’Edo, avec le chef de ses ninjas, Hattori Hanzô. Le shogun veut préparer une attaque surprise contre le château de Kaminogo. Le ninja Hattori Hanzô est chargé d’une mission de reconnaissance…

A travers un récit intéressant et captivant, les jeunes lecteurs se trouvent amenés à découvrir les samouraïs et les ninjas. Le texte reste simple et le récit ponctué par des encadrés et des pages documentaires. En suivant les traces du ninja Hattori Hanzô, les enfants découvrent leurs outils indispensables, les déguisements adoptés, les armes… Il en est de même pour les samouraïs et les différentes personnes qui font la société féodale du Japon. La société historique japonaise se dévoile donc aux enfants, à travers notamment de belles et grandes illustrations. En effet, le dessin, aux couleurs vives et contrastantes, attire l’œil. Le graphisme reste simple, avec un trait moderne et plaisant.

Le guide visuel des samouraïs et des ninjas est un album documentaire passionnant, des éditions Larousse jeunesse. Un livre qui, à travers un récit captivant et illustré, invite à découvrir et tout connaître sur la vie et le rôle des samouraïs et des ninjas, dans la société historique japonaise.