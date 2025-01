Histoires de Pirates – À l’abordage – Éditions Splash

Partagez





Bonjour Aventurier des mers ! Connais-tu L’histoire du trésor de Barbak-le-Rouge. Un trésor que le gouverneur de Fort Plouf-Plouf rêve de retrouver ? Ou celle de La fiancée de Barbe noire ? La recherche de la femme qui fera le bonheur de ce pirate incroyable ?

Si tu veux les connaître, il faut te plonger dans les deux livres illustrés d’Histoires de Pirates, que tu retrouveras chez ton libraire.

Tu passeras un bon moment, et ma foi, peut-être que tu trouveras le trésor, ou la fiancée de ces gredins de pirates, avant les Éditions Splash !!!! (+​5)

Le trésor de Barbak-le-Rouge :

Nul ne sait si le trésor​, dont tous les habitants de Fort Plouf-Plouf rêvent​, existe. Pourtant, chacun aimerait bien le trouver. Mais, pour cela, il faudrait peut-être mettre la main sur ce vilain Pirate de Barbak-le-Rouge !! Et c’est le gouverneur de la ville, qui va en faire son affaire !!!! Mais, peut-être, n’a-t-il pas prévu que la recherche prenne un peu trop de temps …..

La fiancée de Barbe Noire :

Barbe Noire est un pirate, craint par tous. Pourtant, la vie lui semblerait plus douce, s’il avait une fiancée. Aussi, lorsque le gouverneur l’invite à son bal annuel, il commence à rêver d’une douce demoiselle qui l’aimera en retour. Le problème, c’est qu’il ressemble plus à un cochon crasseux qu’un prince charmant !!! Heureusement, son mousse est prêt à l’arranger au mieux pour plaire aux futures gentes dames qu’il rencontrera au bal !!! Malheureusement, la préparation va mal se passer !!!!

Le point sur les livres :

Des histoires tellement mignonnes et qui font sens ! Les Éditions Splash décident de rééditer, après leur succès phénoménal auprès des plus jeunes, cinq histoires de pirates !!! Et pour cause : la combinaison des illustrations de Marc Lizano, ​( Un grand père tombé du ciel), dont les personnages ressemblent à des figurines « Pop », petits corps, grosses têtes, donnent un côté à la fois charmant et rigolo à ses personnages !! Même lorsqu’ils sont énervés, ils sont loin d’effrayer qui que ce soit !! Les petits lecteurs, aventuriers avant tout, s’émerveillent devant ces paysages, et ces « bâtiments « des mers reconstitués à la perfection !!

Ces deux ​ »Histoires de pirates​ » nous entraînent en mer principalement, sur les navires de Pirates, sur des îles, mais aussi dans un fabuleux bal.

Gudule, ( Anne Jacqueline Madeleine Bocquillon-Liger-Belair) accompagne les illustrations de son binôme, par une narration introduisant le thème principal du livre, puis nous plonge dans les échanges entre les personnages. Les dialogues sont vivants, pétillants, et pleins de créativité, qui feront rire les enfants.

La conclusion :

Histoires de Pirates, une série d​e cinq historiettes toutes plus adorables les unes que les autres ! Mais attention ! Adorables, dans le sens d’un pirate bien évidemment ! Même si on y retrouve de la barbe à papa et du saucisson, Le trésor de Barbak-le-Rouge et La fiancée de Barbe-Noire sont une plongée rigolote et passionnante dans ces deux premières aventures riches et complètes !!

À l’abordage donc,​ pour les trois autres tomes : et c’est parti pour la chasse aux trésors… Et à la fiancée ​avec ces deux premiers tomes !!!!