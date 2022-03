Un grand-père tombé du ciel aux Éditions Jungle Pépites

Un changement qu’elle appréhende au départ, à cause des mensonges de sa mère sur l’existence de ce grand-père, puis qui l’enchante au plus haut point … jusqu’à son arrivée !

Un grand-père tombé du ciel, un one shot jeunesse générationnel , tendre et amusant !

Disponible depuis le 17 Mars 22 aux Éditions Jungle collection Pépites !!

Le décor :

Une salle de bain …

Léah s’observe dans le miroir, grimaçant dans son pyjama « tigre » . Elle est interpellée, au milieu de ses simagrées, par ses parents qui ont une déclaration à faire dans la cuisine. Au départ, elle pense évidemment à une bêtise qu’elle aurait sans doute oubliée, mais, elle retombe vite les pieds sur terre, lorsque sa mère lui annonce qu’il ne reste que dix jours avant que son grand-père débarque !!!

Un grand-père ?? Comment ça ??? La jeune pré-ado n’a jamais entendu parler de lui ?? Comment se fait-il que sa mère lui ai aussi longtemps caché l’existence d’un parent aussi nécessaire à la vie d’une enfant ???

Léah pique une colère monstre contre sa mère !!! Celle-ci tente de la calmer en lui expliquant les raisons de cette cachotterie, mais la pré-ado est loin d’être docile !!!

C’est au moment où tous, commencent à s’affairer à changer de place la chambre de Léah, que celle-ci commence à languir de finalement le rencontrer … jusqu’à ce qu’elle le voit à l’aéroport !!!

Le point sur la BD :

Marc Lizano enrobe de tendresse et de douceur, cette adaptation du roman de Yaël Hassan. Une histoire de famille, aux Éditions Jungle.

Tout d’abord : la première confrontée à la guerre 39/45, ayant laissé d’énormes séquelles psychologiques. Et de cicatrices irréparables. La seconde​,​ confrontée à une « révolution » dans leur quotidien, et leur vie commune.

Et puis, il y a aussi le récit de ce fossé générationnel, creusé entre les personnes, par l’éloignement, puis par les manières d’évoluer.

Ce grand-père tombé du ciel va arriver avec toute sa rancoeur et sa douleur, devant cette petite fille si fraîche et si vivante, qui souhaite tellement l’apprivoiser. L’auteur met en scène, l’histoire de ce duo, incapable de communiquer, qui doit s’apprivoiser malgré tout, et essaye tant bien que mal de tirer le meilleur de l’autre !!! Les graphismes « griffonnés » accentuent l’imperfection de leurs vies, leur colère enfouie, mais également les marques du passé !

La conclusion :

Au début, c’est léger et doux. Et puis au fur et à mesure, quand on commence à comprendre les tenants et les aboutissants, Un grand père tombé du ciel aux Éditions Jungle, ça devient un peu triste et dramatique. Et puis, il y a Léah. Un concentré de vie, de fraîcheur, d’humour, et d’amour … Et, ce one shot devient une bouffée d’amour qui remplit le lecteur de bonté et de ​tendresse !!!!

Une lecture « feel good » merveilleusement bien adaptée et tellement pleine de sens, qui finit par être un coup de cœur tendre !